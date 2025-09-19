Три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії

Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах РФ в Естонії для висловлення протесту та вручення ноти щодо порушення повітряного простору країни російськими винищувачами.

Про це ідеться у повідомленні МЗС Естонії.

Як відомо, інцидент стався над Фінською затокою, де три винищувачі МІГ-31 РФ без дозволу вилетіли в повітряний простір Естонії та перебували там 12 хвилин.

"Росія вчетверте порушила повітряний простір Естонії цього року, що саме по собі є неприйнятним. Але сьогоднішнє вторгнення, за участю трьох винищувачів, які потрапили до нашого повітряного простору, є безпрецедентно зухвалим", – сказала міністр закордонних справ Маргус Цахна.

Цахна наголосив, що масштабніше випробування Росією кордонів інших країн та зростаюча агресія повинні відповідати посиленням політичного та економічного тиску на РФ.