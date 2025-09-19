Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії

Три винищувачі МІГ-31 перебували у повітряному просторі Естонії 12 хвилин.

МІГ-31 армії РФ
Фото: змі окупантів

Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах РФ в Естонії для висловлення протесту та вручення ноти щодо порушення повітряного простору країни російськими винищувачами.

Про це ідеться у повідомленні МЗС Естонії.

Як відомо, інцидент стався над Фінською затокою, де три винищувачі МІГ-31 РФ без дозволу вилетіли в повітряний простір Естонії та перебували там 12 хвилин.

"Росія вчетверте порушила повітряний простір Естонії цього року, що саме по собі є неприйнятним. Але сьогоднішнє вторгнення, за участю трьох винищувачів, які потрапили до нашого повітряного простору, є безпрецедентно зухвалим", – сказала міністр закордонних справ Маргус Цахна. 

Цахна наголосив, що масштабніше випробування Росією кордонів інших країн та зростаюча агресія повинні відповідати посиленням політичного та економічного тиску на РФ.

  • Винищувачі НАТО продовжують перехоплювати російські літаки. У червні вони тричі піднімалися в повітря для ідентифікації та супроводу російських літаків, які порушили правила польотів у країнах Балтії.
