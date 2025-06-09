Винищувачі НАТО тричі за тиждень супроводжували російські літаки

Літаки летіли без радіолокаційного відповідача, без плану польоту

Винищувачі місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії минулого тижня тричі піднімалися в повітря для ідентифікації та супроводу російських літаків, які порушили правила польотів.

Про це повідомляє LRT з посиланням на Міноборони Литви.

3 червня винищувачі НАТО піднялися, щоб ідентифікувати два винищувачі Су-30СМ, які летіли з транспондером, без плану польоту і без радіозв'язку з Регіональним центром управління польотами (РЦУП).

Того ж дня винищувачі НАТО також піднялися в повітря, щоб ідентифікувати винищувач СУ-33 та розвідувальний літак СУ-24МР, що летіли у міжнародному повітряному просторі з материкової частини Росії.

4 червня винищувачі НАТО піднялися, щоб ідентифікувати два винищувачі Су-30СМ, які вилетіли з Калінінградської області і поверталися туди. Літаки летіли без радіолокаційного відповідача, без плану польоту та не підтримували радіозв'язок із РЦУП.

Місія повітряної поліції Альянсу в країнах Балтії здійснюється з Литви та Естонії.