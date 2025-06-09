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Винищувачі НАТО тричі за тиждень супроводжували російські літаки

Літаки летіли без радіолокаційного відповідача, без плану польоту 

Винищувачі НАТО тричі за тиждень супроводжували російські літаки
Військові навчання НАТО BALTOPS
Фото: Міноборони США

Винищувачі місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії минулого тижня тричі піднімалися в повітря для ідентифікації та супроводу російських літаків, які порушили правила польотів.

Про це повідомляє LRT з посиланням на Міноборони Литви.

3 червня винищувачі НАТО піднялися, щоб ідентифікувати два винищувачі Су-30СМ, які летіли з транспондером, без плану польоту і без радіозв'язку з Регіональним центром управління польотами (РЦУП).

Того ж дня винищувачі НАТО також піднялися в повітря, щоб ідентифікувати винищувач СУ-33 та розвідувальний літак СУ-24МР, що летіли у міжнародному повітряному просторі з материкової частини Росії.

4 червня винищувачі НАТО піднялися, щоб ідентифікувати два винищувачі Су-30СМ, які вилетіли з Калінінградської області і поверталися туди.  Літаки летіли без радіолокаційного відповідача, без плану польоту та не підтримували радіозв'язок із РЦУП.

Місія повітряної поліції Альянсу в країнах Балтії здійснюється з Литви та Естонії.

  • Від початку 2024 року кількість вильотів винищувачів НАТО для перехоплення російських літаків, які наближаються до повітряного простору союзників над регіоном Балтійського моря, зросла на 20-25%.
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