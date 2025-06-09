У Львові відкрили почесне консульство Ісландії

У Львові запрацювало Почесне консульство Ісландії. Воно охопить Львівщину, Волинь, Тернопільщину та Рівненщину.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Він послався на заяву посла Ісландії в Україні Фрідріка Йонссона та новопризначеного почесного консула Ісландії у Львові Андрія Дещиці.

"Маємо чіткий сигнал: Ісландія твердо стоїть з нами і твердо вірить в нашу перемогу. Львів стає центром ісландсько-українського партнерства на заході України. А це передбачає спільні проєкти, зокрема у сфері відбудови, освіти, культури, інновацій та медицини", - йдеться в повідомленні.

Козицький привітав Дещицю з призначенням. Окремо подякував уряду та народові Ісландії за дуже відчутну підтримку нашої держави: понад 5,5 мільярдів ісландських крон – на гуманітарну, економічну та оборонну підтримку України у 2022–2023 роках.

"Ще майже 30 мільйонів доларів – щороку до 2028-го, згідно з двосторонньою угодою, яку підписали наші лідери… 2 мільйони євро на закупівлю боєприпасів у межах Чеської ініціативи. Це конкретна допомога. Це життя наших воїнів. Це безцінна опора для нас в критичний час. Дякуємо вам за неї", - наголосив голова Львівської ОВА.