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У Німеччині міркують над поверненням обов'язкової військової служби

Німеччина скасувала призов у 2011 році.

У Німеччині міркують над поверненням обов'язкової військової служби
Ілюстративне фото: німецькі військові беруть участь у навчаннях НАТО Griffin Storm у Литві, 26 червня 2023
Фото: EPA/UPG

У Німеччині розглядають повернення обов'язкової військової служби. Країна скасувала призов у 2011 році.

Як пише Politico, уряд розробляє законодавство щодо "відродження Бундесверу", бо кількість військових скорочується, але досі країна обходилася добровільною службою. Тепер консерватори попереджають, що, можливо, доведеться повернутися до призову.

"Якщо виявиться, що значні потреби в особовому складі Бундесверу, здатного до оборони та стримування, особливо з огляду на нові плани НАТО, не можуть бути задоволені виключно за добровільною моделлю, доведеться запровадити обов'язкові елементи", – сказав представник Християнських демократів у парламентському комітеті з питань оборони Томас Ерндль.

Очікується, що нова модель військової служби включатиме обмежений процес реєстрації, спрямований на виявлення молодих людей, які виявляють інтерес або потенціал до служби. Але це не буде військовим обов'язком, а радше заохоченням до підписання короткострокових військових контрактів на добровільній основі.

Ерндль вказав на коаліційну угоду між Християнськими демократами та Соціал-демократичною партією (СДПН), в якій зазначено, що відновлена військова служба спочатку буде добровільною. Консерватори вважають що це формулювання є варіантом можливої обов'язкової служби.

Під час свого звернення до німецького парламенту в травні міністр оборони Борис Пісторіус, член СДПН, також наголосив, що такі акценти були, але він виключив будь-яку перспективу повернення до обов'язкової служби найближчим часом.

"Військова повинність зараз нам зовсім не допомагає, бо в нас просто немає можливостей — ні в казармах, ні на тренуваннях. Спочатку ці можливості потрібно розвинути. До того часу діє принцип добровільності", – сказав він на зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі в четвер. 

Німеччина призупинила обов'язкову військову службу у 2011 році. Відтоді чисельність військовослужбовців, яка наразі становить близько 181 500 осіб, значно відстала від цільових показників. Лідери військових профспілок зараз попереджають , що для виконання Німеччиною своїх військових зобов'язань може знадобитися до 260 000 солдатів.

  • Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країні знадобляться до 60 тисяч додаткових військових через нові цілі НАТО.
  • Німеччина також розробляє план швидкого розширення мережі бомбосховищ і укриттів на тлі потенційної загрози з боку Росії в майбутньому.
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