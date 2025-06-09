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ЗМІ: Ізраїль зупинив судно із активісткою Гретою Тунберг на борту

Ізраїль повідомив, що активістів відправлять додому.

ЗМІ: Ізраїль зупинив судно із активісткою Гретою Тунберг на борту
Шведська активістка Грета Тунберг
Фото: МЗС Ізраїлю

Ізраїль перехопив гуманітарне судно, яке намагалося дістатися до Гази, на борту якого перебували активісти, зокрема шведська кліматична активістка Грета Тунберг. 

Про це пишуть АР та Bloomberg. МЗС Ізраїлю прокоментувало це у соцмережі Х. 

Коаліція "Флотилії свободи" (громадський рух , який займається припиненням блокування Гази) заявила, що судно начебто перехопили в міжнародних водах,  його екіпаж викрали, а вантаж, який включав продукти харчування, дитяче харчування та медикаменти, конфіскували. 

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Перед цим міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Ізраель Кац заявив, що жодному судну не дозволять порушувати морську блокаду, яка головним чином має на меті запобігти передачі зброї ХАМАС.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю назвало цю подорож піар-ходом, заявивши в дописі на X, що "селфі-яхта безпечно прямує до берегів Ізраїлю". Також там повідомили, що пасажири повернуться до своїх країн, а допомога буде доставлена до Гази встановленими каналами. Пізніше поширили відео, на якому, ймовірно, ізраїльські військовослужбовці роздають бутерброди та воду активістам, одягненим у помаранчеві рятувальні жилети.

Згодом у соцмережі Х МЗС Ізраїлю написали, що Грета Тунберг зараз перебуває в дорозі до Ізраїлю, "вона почувається безпечно та в гарному настрої".

За даними Коаліції "Флотилія свободи", цивільне судно вирушило з Сицилії 1 червня. Його перехопили приблизно за 200 кілометрів від Гази.

  • Нещодавно Ізраїль заявив, що дороги до центрів допомоги у Смузі Гази є “зонами бойових дій”, і центри тимчасово закривають. 
  • Перед цим унаслідок стрілянини біля пункту допомоги у Смузі Гази загинуло понад 30 людей.
  • Агентства ООН та основні гуманітарні групи відмовилися співпрацювати з Гуманітарним фондом Гази, заявивши, що він порушує гуманітарні принципи, оскільки дозволяє Ізраїлю контролювати, хто отримує допомогу, і змушує людей переселятися до місць розподілу, що призводить до додаткового масового переміщення населення в анклаві.
  • Експерти попереджають, що територія перебуває під загрозою голоду, якщо не буде доставлено більше допомоги.
  • Ізраїль та Сполучені Штати стверджують, що нова система спрямована на те, щоб запобігти відтоку допомоги з боку ХАМАСу. Ізраїль не надав жодних доказів систематичного перенаправлення, а ООН заперечує ці заяви.
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