ЗМІ: Ізраїль зупинив судно із активісткою Гретою Тунберг на борту

Ізраїль перехопив гуманітарне судно, яке намагалося дістатися до Гази, на борту якого перебували активісти, зокрема шведська кліматична активістка Грета Тунберг.

Про це пишуть АР та Bloomberg. МЗС Ізраїлю прокоментувало це у соцмережі Х.

Коаліція "Флотилії свободи" (громадський рух , який займається припиненням блокування Гази) заявила, що судно начебто перехопили в міжнародних водах, його екіпаж викрали, а вантаж, який включав продукти харчування, дитяче харчування та медикаменти, конфіскували.

Перед цим міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Ізраель Кац заявив, що жодному судну не дозволять порушувати морську блокаду, яка головним чином має на меті запобігти передачі зброї ХАМАС.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю назвало цю подорож піар-ходом, заявивши в дописі на X, що "селфі-яхта безпечно прямує до берегів Ізраїлю". Також там повідомили, що пасажири повернуться до своїх країн, а допомога буде доставлена до Гази встановленими каналами. Пізніше поширили відео, на якому, ймовірно, ізраїльські військовослужбовці роздають бутерброди та воду активістам, одягненим у помаранчеві рятувальні жилети.

Згодом у соцмережі Х МЗС Ізраїлю написали, що Грета Тунберг зараз перебуває в дорозі до Ізраїлю, "вона почувається безпечно та в гарному настрої".

All the passengers of the ‘selfie yacht’ are safe and unharmed. They were provided with sandwiches and water. The show is over. pic.twitter.com/tLZZYcspJO — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 9, 2025

За даними Коаліції "Флотилія свободи", цивільне судно вирушило з Сицилії 1 червня. Його перехопили приблизно за 200 кілометрів від Гази.