Іранські спецслужби заявили, що отримали секретні ядерні документи Ізраїлю

Це сталося після кібератаки, яка сталася у 2024 році.

Іранські спецслужби отримали доступ до великого масиву конфіденційних документів з Ізраїлю, частина з яких стосується ядерних об’єктів і програм, передає Reuters.

Іранські державні ЗМІ з посиланням на джерела поширили інформацію, що документи вдалося отримати після кібератаки на ізраїльський ядерний дослідницький центр, яка відбулася торік, але про неї публічно повідомили лише зараз через нібито складність транспортування інформації до Ірану.

«Операція була проведена деякий час тому, але через великий обсяг матеріалів і необхідність безпечної доставки в захищені місця її розголошення було відкладено», — заявили джерела, близькі до іранської розвідки.

Телеканал PressTV додав, що документи містять зображення й відео, вивчення яких потребує значного часу. Конкретного змісту викрадених матеріалів не розголошують.

Заява іранських спецслужб прозвучала на тлі загострення напруженості навколо ядерної програми Ірану. Президент США Дональд Трамп раніше пригрозив Ірану бомбардуванням у разі відмови від переговорів, але, за повідомленнями, у квітні заблокував запланований ізраїльський удар по іранських ядерних об'єктах, щоб дати шанс домовленостям.