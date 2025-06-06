Ізраїль завдав авіаударів по південних передмістях Бейрута, заявивши, що їхня мета – виробництво безпілотників “Хезболли”, пише BBC.
Напад у четвер увечері, напередодні Ід аль-Адха, одного з найважливіших свят в ісламі, стався після попереджень про евакуацію кількох будівель у цьому районі, де базується “Хезболла” в столиці. Попередніх повідомлень про постраждалих не було.
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що виявила підрозділ “Хезболли”, який виробляє “тисячі” безпілотників під землею, фінансованих “іранськими терористами”.
Напад стався, незважаючи на те, що між Ізраїлем та озброєним угрупованням діяло протягом останніх шести місяців припинення вогню.
Прем'єр-міністр Лівану Наваф Салам заявив, що “рішуче засуджує” удари.
“Я вважаю їх систематичним та навмисним нападом на нашу батьківщину, її безпеку, стабільність та економіку, особливо напередодні свят та туристичного сезону”, – йдеться у дописі Салама на соцплатформі X.
Тисячі людей втекли з переповнених вулиць густонаселеного району після попередження про евакуацію, що спричинило затор. Потім у небі з'явилися клуби диму.
Президент Лівану Джозеф Аун назвав удари “кричущим порушенням міжнародної угоди”, зазначивши, що це сталося “напередодні священного релігійного свята”.
Управління Спеціального координатора ООН з питань Лівану написало на X, що удари “спричинили нову паніку та страх напередодні Ід аль-Адха”.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац високо оцінив “ідеальне виконання ударів військовими, заявивши, що Ізраїль вважає ліванський уряд “безпосередньо відповідальним за запобігання порушенням режиму припинення вогню та всієї терористичної діяльності””.
Ізраїльські військові заявили, що “широкомасштабне використання” безпілотників “Хезболлою” було ключовим фактором її нападів на Ізраїль, назвавши ці дії “відвертим порушенням домовленостей між Ізраїлем та Ліваном”.
- Конфлікт між Ізраїлем та “Хезболлою”, яку підтримує, посилювався протягом 13 місяців, з 2023 по 2024 рік. Він завершився інтенсивною бомбардувальною кампанією Ізраїлю та наземним вторгненням на південь Лівану в жовтні.
- Ліванська влада стверджує, що внаслідок атак Ізраїлю там загинуло близько 4000 людей, включно з цивільними, і це призвело до переміщення понад 1,2 мільйона жителів. Ізраїльська влада стверджує, що внаслідок бойових дій загинуло понад 80 його солдатів та 47 цивільних жителів.
- Ізраїль заявив, що військове втручання було необхідним для демонтажу об'єктів “Хезболли” поблизу кордону, які, на його думку, миротворча місія ООН не змогла зупинити.
- Припинення вогню, укладене наприкінці листопада між Ізраїлем та Ліваном, але не “Хезболлою”, призвело до відступу Ізраїлю, а ліванська армія взяла на себе патрулювання південного Лівану. В угоді також зазначалося, що її зобов'язання “не перешкоджають ні Ізраїлю, ні Лівану здійснювати своє невід'ємне право на самооборону, що відповідає міжнародному праву”.
- Ізраїль завдавав авіаударів у Лівані по цілях, які, за його словами, пов'язані з Хезболлою, протягом кількох місяців після цього.
- У квітні Ізраїль атакував те, що він назвав складом “високоточних ракет” Хезболли у тому ж регіоні Дахіє. Тоді ЦАХАЛ ліквідував чиновника “Хезболли” та ще трьох осіб, повідомило тоді міністерство охорони здоров'я Лівану.
- Зіткнення між Ізраїлем та Хезболлою загострилися після того, як “Хезболла” обстріляла ракетами ізраїльські позиції наступного дня після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, заявивши, що діє на знак солідарності з палестинцями у Смузі Гази.