Washington Post: Мерц під час розмовив з Трампом назвав Росію винною в війні і наголосив на підтримці українців

На зустрічі в Овальному кабінеті з німецьким канцлером президент США порівняв війну в Україні, куди Росія вторглася в лютому 2022 року, з бійкою між двома дітьми, які ненавидять одне одного.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у Вашингтоні звинуватив у війні Росію і закликав США посилити тиск на Москву щодо припинення війни, пише Washington Post.

На зустрічі в Овальному кабінеті з канцлером Фрідріхом Мерцем президент США порівняв війну в Україні, куди Росія вторглася в лютому 2022 року, з бійкою між двома дітьми, які ненавидять одне одного. Трамп сказав, що дітям “іноді краще дозволити трохи побитися, а потім розвести їх”, додавши, що він передав цю аналогію Путіну під час телефонної розмови цього тижня.

“Я сказав: “Президенте, можливо, вам доведеться продовжувати битися і багато страждати”, тому що обидві сторони страждають, перш ніж ви їх розведете, перш ніж їх зможете розвести”, – сказав Трамп.

“Ви бачите це в хокеї, ви бачите це в спорті. Судді відпускають їх на пару секунд, відпускають їх на деякий час, перш ніж ви їх розлучите”, ‒ додав він.

Мерц наголосив, що США та Німеччина згодні в тому, "наскільки жахлива ця війна", при цьому покладаючи всю провину за насильство на Путіна і наголосивши, що Німеччина підтримує Україну.

“Ми обидва шукаємо способи зупинити це (війну, - ред.) дуже скоро. Я сказав президенту перед нашим приходом, що він є ключовою людиною у світі, яка дійсно може це зробити зараз, чинячи тиск на Росію”, ‒ сказав канцлер в Овальному кабінеті.

Як пише Дзеркало тижня, Трамп додав, що його жахають “супутникові знімки поля бою, на які ви навіть не хочете дивитися”.

“Там всюди тіла, руки, голови, ноги. Ви ніколи нічого подібного не бачили. Це просто безглуздо”, ‒ сказав він.

Мерц відказав: “Це тільки російська зброя проти України. Такого ніколи не було з українською зброєю проти росії. Ніколи. Україна націлена тільки на військові цілі, не на цивільних осіб, не на приватні об'єкти, не на енергетичну інфраструктуру. У цьому і полягає різниця, і саме тому, ми намагаємося зробити більше щодо Росії".

Зі свого боку, Мерц використав п'ятничну річницю дня “D” ‒ коли союзні війська розпочали наступ, що ознаменувало звільнення Європи від німецької окупації ‒ щоб звернутися до Трампа з проханням допомогти очолити припинення чергової жорстокої війни на континенті.

Мерц зазначив, що 6 червня 1944 року почалося звільнення Німеччини від нацистського диктатора, і що “Америка знову має дуже сильну позицію, щоб щось зробити так з цією війною та покласти край цій війні”.