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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 6 людей отримали поранення

За добу росіяни 50 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 167 людей, зокрема 22 дитини.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 6 людей отримали поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 6 людей отримали поранення. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 5 червня росіяни поранили 6 жителів Донеччини: по 2 у Криницях, Покровську і Костянтинівці”, – йдеться в повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 6 червня.

Покровський район. У Покровську поранено 2 людини, пошкоджено приватний будинок. У Мирнограді пошкоджено 3 будинки і 15 гаражів. У Новому Донбасі Добропільської ТГ пошкоджено будинок. У Шахівській ТГ пошкоджено будинок у Заповідному і сільгосппідприємство в Іванівці.

Краматорський район. У Ямполі Лиманської ТГ пошкоджено 5 будинків, у Торському — 2, ще по 1 — в Озерному і Зарічному. У Слов’янську пошкоджено адмінбудівлю, 5 авто, 2 приватні будинки, 5 багатоповерхівок. В Андріївській громаді зруйновано 1 будівлю і пошкоджено ще 6. У Новрсергіївці Новодонецької ТГ пошкоджено 1 житловий будинок і 2 господарські споруди. У Громовій Балці Олександрівської ТГ пошкоджено приватний будинок. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 11 приватних будинків, 2 гаражі, авто і лінію електропередач.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.
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