Понад 200 зіткнень відбулося на фронті за добу

Найбільше боїв пройшло на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках.

Розпочалася 1199-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 204 бойових зіткнення.

Про це повідомив Генштаб.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 53 авіаудари, зокрема скинув 79 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5955 обстрілів, з них 84 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження понад 3500 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Угроїди Сумської області; Охрімівка, Артільне Харківської області; Яблунівка, Сухий Яр, Покровськ, Удачне, Муравка Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Новоандріївка, Кам’янське Запорізької області; місто Херсон, Веселе, Козацьке, Одрадокам’янка Херсонської області.

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 артилерійських засобів, склад боєприпасів та пункт управління БпЛА ворога.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень у районах Стариці, Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного та в напрямку Довгенького.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Западне, Петропавлівка, Загризове та в напрямку Голубівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися уперед у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Липове, Торське та в бік Григорівки.

На Сіверському напрямку минулої доби відбулося три боєзіткнення поблизу Верхньокам’янського. Усі спроби ворога просунутися вперед були відбиті нашими оборонцями.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень поблизу Часового Яру, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного, Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Неліпівка, Щербинівка та в напрямку Олександро-Калинового, Яблунівки, Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 76 атак агресора у районах населених Полтавка, Миролюбівка, Малинівка, Шевченко Перше, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Котлине, Новосергіївка, Новоолександрівка, Горіхове, Новоукраїнка, Андріївка та в бік Покровська і Олексіївки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 26 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Рівнопіль, Новосілка, Зелене Поле та в напрямку Олексіївки, Комара.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог вісім разів безуспішно намагався прорвати оборону наших захисників в районі Малинівки та поблизу Новозлатополя.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони у поблизу Степового, Малих Щербаків та в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили три ворожі атаки.

На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 16 атак противника. Також загарбник здійснив 197 артилерійських обстрілів, з них п’ять – із реактивних систем залпового вогню; завдав 10 авіаційних ударів, під час яких скинув 22 керованих авіабомб.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал агресора в тилу.