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У Києві під час ліквідації атаки загинули троє рятувальників

Ще 9 надзвичайників отримали поранення. 

У Києві під час ліквідації атаки загинули троє рятувальників
Рятувальники під час ліквідації наслідків атаки
Фото: ДСНС

Сьогодні, 6 червня, у Києві під час ліквідації атаки загинули троє рятувальників. Ще 9 надзвичайників отримали поранення. Також є травмовані на Тернопільщині. 

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко. 

"На жаль, знову маємо втрати в родині МВС.  У Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинуло троє рятувальників ДСНС. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. Ще 9 надзвичайників отримали поранення. Є важкі, лікарі боряться за їхні життя", – написав міністр. 

У ДСНС повідомили, що у Києві загинули рятувальники Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний.

Загиблий рятувальник підчас ліквідації наслідків атаки РФ у Києві
Фото: ДСНС
Загиблий рятувальник підчас ліквідації наслідків атаки РФ у Києві
Загиблий рятувальник підчас ліквідації наслідків атаки РФ у Києві
Фото: ДСНС
Загиблий рятувальник підчас ліквідації наслідків атаки РФ у Києві
Загиблий рятувальник підчас ліквідації наслідків атаки РФ у Києві
Фото: ДСНС
Загиблий рятувальник підчас ліквідації наслідків атаки РФ у Києві

Також 5 рятувальників травмовано під час гасіння пожежі на Тернопільщині. Усім надається медична допомога. 

За даними МВС, загалом по Україні цієї ночі внаслідок російської атаки загинуло 3 людей (однак мер Києва казав, що в місті убиті 4 людини), ще близько 40 – поранені.

  • Цієї ночі Росія завдала масованого удару по Україні. Вибухи лунали в різних регіонах.
  • В Києві відомо про чотирьох убитих і 20 поранених унаслідок атаки ворога.
  • Росіяни провели наймасовішу атаку на Тернопільську область. Постраждали 5 людей. До ліквідації пожеж залучили 111 рятувальників.
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