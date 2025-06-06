Сьогодні, 6 червня, у Києві під час ліквідації атаки загинули троє рятувальників. Ще 9 надзвичайників отримали поранення. Також є травмовані на Тернопільщині.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко.

"На жаль, знову маємо втрати в родині МВС. У Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинуло троє рятувальників ДСНС. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. Ще 9 надзвичайників отримали поранення. Є важкі, лікарі боряться за їхні життя", – написав міністр.

У ДСНС повідомили, що у Києві загинули рятувальники Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний.

Фото: ДСНС Загиблий рятувальник підчас ліквідації наслідків атаки РФ у Києві

Фото: ДСНС Загиблий рятувальник підчас ліквідації наслідків атаки РФ у Києві

Фото: ДСНС Загиблий рятувальник підчас ліквідації наслідків атаки РФ у Києві

Також 5 рятувальників травмовано під час гасіння пожежі на Тернопільщині. Усім надається медична допомога.

За даними МВС, загалом по Україні цієї ночі внаслідок російської атаки загинуло 3 людей (однак мер Києва казав, що в місті убиті 4 людини), ще близько 40 – поранені.