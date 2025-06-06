ЗМІ: Трамп обурений операцією "Павутина"

Президент США вважає, що вона затягне війну, яку він хоче скоріше завершити.

Видання The Atlantic стверджує, що у приватних розмовах президент США Дональд Трамп висловив обурення щодо проведення Україною операції "Павутина" зі знищення стратегічної авіації росіян.

Республіканцю не сподобалося, що цей крок Києва не був узгоджений з ним та його радниками. Також Трамп скаржиться, що "ескалація" з боку України завадить йому швидше завершити війну.

Невдоволення президента вчергове було спрямоване на його українського колегу Володимира Зеленського, якго Трампа назвав "гарячою головою, що штовхає до Третьої світової війни". Гнів у Білому домі також активував дискусії щодо того, чи варто підтримувати Україну фінансово та постачаннями зброї.