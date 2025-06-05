Головне за четвер, 5 червня: майже 190 боєзіткнень, бої на Покровському напрямку, удари по Херсону

Бойові дії на Донеччині, 189 бойових зіткнень, ворожі обстріли, наслідки удару по полігону Сухопутних військ на Полтавщині. Яким запам’ятається 1198-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 5 червня відбулося 189 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку відбулось понад півсотні боєзіткнень. Активні бойові дії точились також на Новопавлівському та Лиманському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 5 червня – в новині.

У лікарні померли двоє поранених унаслідок російського удару по полігону Сухопутних військ у Полтавській області, повідомили в ОВА.

Раніше ворог атакував полігон в Дніпропетровській області. 12 людей були вбиті, ще щонайменше 60 – поранені.

Росія повторним ударом 5 червня знищила будівлю Херсонської обласної державної адміністрації, повідомив голова ОВА Прокудін у Telegram.

Близько 5 ранку вона завдала удару, що пошкодив частину даху і горішні поверхи. Удень Росія повторно вдарила по будівлі.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак зауважив, що працівники ОДА в цьому приміщенні не працюють. "Херсонська ОДА, другий удар росіян за день. Навіщо? В чому логіка дій? Вона ж повністю відсутня", – написав Єрмак.

У збірному пункти Києва сьогодні під час підготовки команд до відправлення громадян, призваних за мобілізацією до навчальних центрів, сталися заворушення.

На місце прибули правоохоронці, повідомили в Київському міському ТЦК і СП.

У мережі публікували відео, де зафіксована словесна суперечка мобілізованих і працівників ТЦК.

Начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Віталій Саранцев у коментарі "Українській правді" підтвердив конфлікт. Він сказав, що можливість швидко доставити мобілізованих до навчальних центрів є не завжди, зокрема у зв'язку з заходами безпеки. Тому призвані певний час перебували в замкнутому просторі і були обмежені в діях.

Він додав, що серед мобілізованих є люди з низькою мотивацією, які підбурюють інших до подібних заворушень. Саранцев запевнив, що ситуацію ретельно вивчають, і військові вживають заходів для унеможливлення подібних конфліктів у подальшому.

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 15,5%.

Інфляція в травні, ймовірно, сягнула свого локального максимуму, надалі вона поступово сповільнюватиметься, прогнозують у Нацбанку.

Президент США Дональд Трамп вважає, що неочікувана атака українських дронів по російських аеродромах стратегічної авіації минулими вихідними була «сильною» та «крутою» (badass), повідомляє Axios із посиланням на джерела.

Водночас, за даними видання, Трамп також стурбований тим, що це ще більше ускладнить його місію щодо припинення вогню.

Ретельно спланована операція на найважливіших стратегічних авіабазах Росії, проведена дистанційно з відстані тисяч миль, свідчить про те, що в України є більше «карт», ніж вважав Трамп, але також фактично провокує Путіна на ескалацію у відповідь, вважає видання.

Подробиці – в новині.

Норвегія внесла 86 мільйонів євро у фонд EPF для підтримки України.

Гроші підуть на артилерійські боєприпаси великого калібру для ЗСУ.

Докладніше – в новині.

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