Axios: Трамп у захваті від «крутої» атаки України на авіабази РФ, однак занепокоєний, що припинити вогонь тепер буде важче

В України є більше «карт», ніж вважав Трамп, зазначає видання.

Президент США Дональд Трамп вважає, що неочікувана атака українських дронів по російських аеродромах стратегічної авіації минулими вихідними була «сильною» та «крутою» (badass), повідомляє Axios із посиланням на джерела.

Водночас, за даними видання, Трамп також стурбований тим, що це ще більше ускладнить його місію щодо припинення вогню.

Ретельно спланована операція на найважливіших стратегічних авіабазах Росії, проведена дистанційно з відстані тисяч миль, свідчить про те, що в України є більше «карт», ніж вважав Трамп, але також фактично провокує Путіна на ескалацію у відповідь, вважає видання.

Трамп заявив у середу, що Путін «дуже рішуче» сказав йому, що він завдасть удару у відповідь. «Це була хороша розмова, але не та розмова, яка призведе до негайного миру», – написав Трамп. Він зберігав мовчання на публіці щодо свого ставлення до цієї української атаки. Однак приватно він захоплювався операцією. «Досить сильна», – сказав Трамп одній довіреній особі, яка передала його слова Axios.

«Він вважає, що це круто», – сказало друге джерело про реакцію Трампа.

Один радник Трампа сказав: «З міжнародної точки зору, чихуахуа завдає реальної шкоди набагато більшому собаці».

Трамп також сказав людям, з якими він зустрічався останніми днями, що ця атака, ймовірно, підштовхне Путіна до дуже суттєвих заходів у відповідь, повідомило інше джерело.

Трамп стурбований тим, що цей сценарій завадить його дипломатичній ініціативі, яка призвела до перших прямих переговорів між сторонами за три роки, сказало джерело.

«Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. Ми хочемо деескалації. Тож якщо Путін збожеволіє у відповідь… так, у президента [Трампа] є занепокоєння», – сказало інше джерело, яке спілкувалося з Трампом.

Видання зазначає, що одна з причин, чому атака України занепокоїла Білий дім, полягала в тому, що вона була спрямована на далекобійні бомбардувальники, які можуть нести ядерну зброю та є ключовою частиною ядерного стримування Росії.

«Це дуже небезпечний момент», – сказав американський чиновник.

«Атака дронів його не здивувала, бо так відбувається, коли війна триває, але він [Трамп] стурбований тим, що це продовжить бойові дії. Він хоче, щоб бойові дії припинилися, тому його розчаровує щоразу, коли відбувається така атака», – сказав високопоставлений чиновник Білого дому.

Попри ці побоювання, Трамп також був вражений тим, що зробили українці, підсумовує Axios.

Зазначимо, що Росія не демонструвала готовності до припинення бойових дій, зокрема і на переговорах з Україною. Київ дав згоду на повне і безумовне припинення вогню, як того вимагали США, ще у березні. Але не погодилася саме Росія, яка продовжувала нищити українські міста масованими ударами і вбивати і військових, і цивільних.