Рада перейменувала 184 населені пункти (перелік)

Сьогодні, 5 червня, Верховна Рада перейменувала 184 населені пункти.

Про це повідомив нардеп і співавтор відповідних постанов Роман Лозинський.

“Погодьтеся, четвер – чудовий день для того, щоб дерусифікувати ще 165 населених пунктів. Саме це щойно зробила Верховна Рада (постанова № 11363). 1 місто, 18 селищ і 146 сіл очистилися від російського. Вдячний 257 колегам, які чітко усвідомлюють, що очищення від нав'язаного з москви - точно начасі і навіть дещо запізніле”, – написав нардеп.

Він додав, що, крім того, ще 19 сіл і селищ перейменували за загальною процедурою (постанова № 13259).

Тобто загалом сьогодні на мапі України відбулося 184 зміни.

Відповідно до постанови 11363, в Дніпропетровській області село Юр’ївка Дніпровського району перейменували на село Юріївка; село Зелена Роща Синельниківського району на село Щасливе; село Новий Посьолок Синельниківського району на село Мирне; селище Жемчужне Павлоградського району на селище Ясне.

У Донецькій області село Юр’ївка Бахмутського району стало селом Юріївка; село Гусельщикове Кальміуського району перейменували на село Гусельникове; село Тавричеське Кальміуського району на село Таврійське; село Юр’ївка Маріупольського району на село Юріївка; село Побєда Покровського району на село Перемога.

У Запорізькій області село Вячеславка Бердянського району перейменували на село В’ячеславка; селище Новотавричеське Запорізького району на селище Новотаврійське; село Юльївка Запорізького району на село Юліївка; село Добровольчеське Мелітопольського району на село Добровольче; село Юр’ївка Мелітопольського району на село Юріївка.

У Київській області Каменка Вишгородського району стала Кам’янкою.

У Кіровоградській області село Надеждівка Голованівського району стало Надіївкою, село Майське Кропивницького району перейменували на село Гайок; селище Южне Кропивницького району на селище Гаї; село Юр’ївка Кропивницького району на село Юріївка; село Юр’ївка Ганнівської сільської територіальної громади Новоукраїнського району на село Юріївка; село Юр’ївка Добровеличківської селищної територіальної громади Новоукраїнського району на село Юріївка.

У Луганській області село Уткине Алчевського району стало Утчиним, селище Чорнухине Алчевського району перейменували на селище Чорнушине; селище Юр’ївка Алчевського району на селище Юріївка; місто Сорокине Довжанського району на місто Сорочине; село Коробкине Довжанського району на село Коробчине; село Уткине Довжанського району на село Утчине; село Мала Юр’ївка Луганського району на село Мала Юріївка; селище Новосімейкіне Луганського району на селище Новосімейчине;село Придорожне Луганського району на село Придорожнє; селище Сімейкине Луганського району на селище Сімейчине; селище Єсаулівка Ровеньківського району на селище Осавулівка; село Гречишкине Щастинського району на село Гречищине; село Денежникове Щастинського району на село Петропавлівське; село Лопаскине Щастинського району на село Лопащине; селище Побєда Щастинського району на селище Перемога;

У Миколаївській області: село Юр’ївка Вознесенського району стало Юріївкою; село Гур’ївка Миколаївського району перейменували на село Гуріївка; село Новоюр’ївка Миколаївського району на село Новоюріївка; село Синюхин Брід Первомайського району на село Синюшин Брід.

В Одеській області село Юр’ївка Болградського району тепер Юріївка; село Яновка Подільського району перейменували на село Янівка; село Ольгинове Роздільнянського району на село Ольжинове.

У Полтавській області село Юр’ївка Миргородського району стало Юріївкою.

У Сумській області село Бунякине Конотопського району стало Бунячиним; село Гречкине Конотопського району перейменували на село Гречки; село Грибаньове Конотопського району на село Грибанів; село Жабкине Конотопського району на село Жабчине; село Лебедєве Конотопського району на село Лебеді; село Папкине Конотопського району на село Папчине; село Сімейкине Конотопського району на село Сімейчине; село Новопостроєне Охтирського району на село Новозбудоване; село П’яткине Охтирського району на село П’ятчине; село Пашкине Сумського району на село Пащине; село Горькове Роменського району на село Горкове; село Ємадикине Шосткинського району на село Ємадичине;село Марчихина Буда Шосткинського району на село Марчишина Буда; село Сорокине Шосткинського району на село Сорочине.

Постановою 31259 перейменували:

1) у Волинській області: село Петрове Володимирського району на село Цуцнів;

2) у Дніпропетровській області: селище Хорошеве Синельниківського району на селище Привільне;

3) у Закарпатській області: село Тисалово Тячівського району на село Тисолово;

4) у Івано-Франківській області:

село Церковна Калуського району на село Церківна;село Воскресинці Коломийського району на село Воскресінці;село Троїця Коломийського району на село Трійця;село Вороненко Надвірнянського району на село Вороненка;

5) у Львівській області:

село Милошевичі Львівського району на село Милошовичі;селище Рудне Львівського району на селище Рудно;село Кавське Стрийського району на село Кавсько;село Лозино Яворівського району на село Лозина;

6) у Одеській області:

селище Новохолмське Болградського району на селище Аліяга;село Холмське Болградського району на село Селіогло;

7) у Тернопільській області:

село Саджівка Чортківського району на село Саджівки;8) у Харківській області:

село Мар’їне Богодухівської міської територіальної громади Богодухівського району на село Затишне;село Новоселівка Богодухівської міської територіальної громади Богодухівського району на село Заозерне;село Коропове Чугуївського району на село Коробів Хутір;село Островерхівка Чугуївського району на село Гостроверхівка;

9) у Хмельницькій області:

село Мала Щурка Кам’янець-Подільського району на село Мала Шурка.