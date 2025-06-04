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Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про добровільну мобілізацію українців від 60 років

Мобілізаційний вік, як відомо, складає від 25 до 60 років. 

Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про добровільну мобілізацію українців від 60 років
Чернівецький обласний ТЦК та СП
Фото: poltava.to

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про добровільну мобілізацію українців віком від 60 років. За документ віддали голоси 297 депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк. 

Автором проєкту закону є член оборонного комітету Роман Костенко. У коментарі LB він пояснював, що законопроєкт пропонує створити спеціальні контракти для українців, старших від мобілізаційно віку.

Вони матимуть змогу укладати контракти терміном на один рік з можливістю пролонгування. Офіцери віком від 60 років повинні будуть отримати додаткове погодження від Генштабу. 

Костенко також казав, що для добровольців буде випробувальний термін на два місяці. Після завершення річного контракту його можна продовжити на аналогічний строк. 

  • Раніше спеціальні умови служби розробили для українців, молодших мобілізаційного віку. Молодь віком 18-25 років може укласти контракти, що надають додаткові переваги: безкоштовне навчання, можливість виїзду за кордон і вигідні умови придбання нерухомості. 
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