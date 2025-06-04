Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
ГоловнаСуспільствоВійна

На війні загинув майор поліції Григорій Кожуховський

Ворог атакував спецпризначенців FPV. 

Під час виконання бойового завдання загинув майор поліції, інспектор батальйону поліції особливого призначення ГУ НП в Запорізькій області Григорій Кожуховський. У момент виїзду на завдання підрозділ спецпризначенців був атакований ворожими дронами. 

Унаслідок цього 47-річний Кожуховський загинув, повідомили в поліції. Напрямок, де захисник ніс службу, не уточнили. 

Григорій Кожуховський
Фото: Національна поліція в Telegram
Григорій Кожуховський

"Григорій Кожуховський родом із нині тимчасово окупованої Кам’янки-Дніпровської. Понад 26 років він віддано служив у лавах органів внутрішніх справ та був одним із перших, хто долучився до новоствореного батальйону поліції особливого призначення (стрілецький)", – повідомили правоохоронці. 
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies