На війні загинув майор поліції Григорій Кожуховський

Під час виконання бойового завдання загинув майор поліції, інспектор батальйону поліції особливого призначення ГУ НП в Запорізькій області Григорій Кожуховський. У момент виїзду на завдання підрозділ спецпризначенців був атакований ворожими дронами.

Унаслідок цього 47-річний Кожуховський загинув, повідомили в поліції. Напрямок, де захисник ніс службу, не уточнили.

Фото: Національна поліція в Telegram Григорій Кожуховський

"Григорій Кожуховський родом із нині тимчасово окупованої Кам’янки-Дніпровської. Понад 26 років він віддано служив у лавах органів внутрішніх справ та був одним із перших, хто долучився до новоствореного батальйону поліції особливого призначення (стрілецький)", – повідомили правоохоронці.