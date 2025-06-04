Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
ГоловнаСуспільствоВійна

Рада прийняла митні та податкові пільги для виробників дронів на оптоволокні

Оптоволокно здебільшого імпортується в Україну.

Рада прийняла митні та податкові пільги для виробників дронів на оптоволокні
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Сьогодні, 4 травня, Верховна Рада підтримала в цілому митні (законопроєкт 13305) та податкові (законопроєкт 13306) пільги для виробників дронів на оптоволокні.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, законопроєкти підтримали 302 та 303 народні обранці. 

Зазначимо, що оптоволокно здебільшого імпортується в Україну.

Метою законів є створення сприятливих умов розроблення та виробництва безпілотних систем, які використовують оптичний кабель.

Найбільша перевага дронів на оптоволокні: управління здійснюється не по радіоканалу, а через оптоволоконний кабель, що робить їх практично невразливими до глушіння сигналу та перехоплення управління.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies