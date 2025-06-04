Рада прийняла митні та податкові пільги для виробників дронів на оптоволокні

Сьогодні, 4 травня, Верховна Рада підтримала в цілому митні (законопроєкт 13305) та податкові (законопроєкт 13306) пільги для виробників дронів на оптоволокні.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, законопроєкти підтримали 302 та 303 народні обранці.

Зазначимо, що оптоволокно здебільшого імпортується в Україну.

Метою законів є створення сприятливих умов розроблення та виробництва безпілотних систем, які використовують оптичний кабель.

Найбільша перевага дронів на оптоволокні: управління здійснюється не по радіоканалу, а через оптоволоконний кабель, що робить їх практично невразливими до глушіння сигналу та перехоплення управління.