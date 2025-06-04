Через негоду без світла залишився 181 населений пункт у шести областях

Станом на ранок 4 червня через негоду в Україні залишилися без електропостачання споживачі у 181 населеному пункті.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Через несприятливі погодні умови (сильні зливи, грози, пориви вітру) – на ранок, повністю або частково, був знеструмлений 181 населений пункт у шести областях. Ремонтні бригади обленерго вже здійснюють аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених лініях. До кінця доби усіх знеструмлених абонентів планують заживити", - йдеться у повідомленні.

При цьому зараз у деяких областях знову оголошене штормове попередження.

Споживання електрики станом на 09:30 на 3,6% вище за рівень попереднього дня. Це зумовлено хмарною погодою, що зумовлює нижчу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення енергоспоживання із загальної мережі.