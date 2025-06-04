СБУ затримала безробітного, який передавав ворогу графіки бойових вильотів авіації ЗСУ на Хмельниччині

Зрадник облаштував на даху приватного будинку "спостережний пункт", де з бінокля шпигував за польотами.

На Житомирщині контррозвідка Служби безпеки затримала коригувальника російських ударів по Україні. Ним виявився 41-річний місцевий безробітний, якого в лютому завербувала ФСБ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За вказівкою російської спецслужби чоловік мав виявити і передати окупантам координати оперативних аеродромів Сил оборони. Ще одним його завданням було встановити "графіки" вильотів та посадок літаків ЗСУ, щоб ворог міг ударити по летовищу, коли там перебуває максимальна кількість техніки.

Для виконання завдання агент облаштував на даху приватного будинку "спостережний пункт", де з бінокля шпигував за польотами авіації.

Контррозвідники викрили зрадника і затримали за місцем його проживання.

Встановлено, що чоловік був завербований російською спецслужбою через Телеграм. Йому запропонували "швидкий заробіток", якого зрадник так і не отримав.

Натомість він отримав підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше затримали військового Нацгвардії, який передавав росіянам координати підрозділів, де проходив навчання та службу.