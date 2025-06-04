На фронті відбулося 178 боєзіткнень, ворог також завдав трьох ракетних і 77 авіаційних ударів

На Покровському напрямку наші захисники зупинили ворожих 55 атак, на Новопавлівському - 32.

Розпочалася 1197 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 178 бойових зіткнень.

Вчора Росія завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних і 77 авіаційних ударів. Ворог застосував чотири ракети й 101 керовану бомбу; рім цього, здійснив 6111 обстрілів, з них 90 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3669 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Осоївка, Великий Прикіл Сумської області; Коптєве, Попів Яр, Мирноград, Мирне, Сухий Яр, Новомихайлівка, Комар, Федорівка Донецької області; Новодарівка, Ольгівське, Гуляйполе, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося 5 боєзіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки та Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку зафіксовано 4 атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Загризового, Піщаного, Нової Кругляківки та в бік Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу Колодязів, Зеленої Долини, Торського та в напрямку Глущенкового, Ольгівки, Середнього, Вовчого Яру, Чернещини, Карпівки, Нового Миру.

На Сіверському напрямку агресор атакував у бік населеного пункту Григорівка. Загалом минулої доби відбулося 3 боєзіткнення.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих штурмів у районі Часового Яру та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Кримського, Русиного Яру, Дружби, Торецька та в бік Яблунівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили ворожих 55 атак в районах Нової Полтавки, Покровська, Котлярівки, Новоукраїнки, Андріївки, Новооленівки, Звірового, Малинівки, Єлизаветівки, Мирного, Лисівки, Удачного, Новосергіївки та в бік Миролюбівки й Новомиколаївки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 32 ворожі штурми в районах Федорівки, Костянтинополя, Рівнополя, Вільного Поля, Запоріжжя та в бік Зеленого Поля, Новополя, Шевченка, Комара і Багатиря.

Минулої доби на Гуляйпільському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку, поблизу Степового та Щербаків, загарбники здійснили 5 марних атак на позиції наших захисників.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог один раз без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців.

На Курському напрямку відбулося 26 боєзіткнень. Ворог завдав 231 артилерійського обстрілу, з них один – із реактивної системи залпового вогню, здійснив 17 авіаційних ударів, скинувши двадцять три керовані авіаційні бомби.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління безпілотними літальними апаратами, вісім артилерійських засобів, дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника, а також один ворожий склад боєприпасів.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1020 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, сім бойових броньованих машин, 88 артилерійських систем, 176 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 123 одиниці автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки та одну важку вогнеметну систему окупантів.