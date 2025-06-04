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Заступником голови Пентагону став ініціатор припинення військової допомоги Україні

Майкл Даффі у 2019 році віддав наказ не надсилати Києву гроші та зброю.

Заступником голови Пентагону став ініціатор припинення військової допомоги Україні
Пентагон
Фото: EPA/UPG

Сенат США у вівторок погодив на посаду заступника міністра оборони кандидатуру Майкла Даффі - чиновника, що у 2019 році був відповідальним за припинення військової допомоги Україні.

Як пише Reuters, колишній співробітник Білого дому часів першої каденції Дональда Трампа отримав підтримку 51 сенатора, 45 висловилися проти його призначення - чітко за партійними лініями.

Даффі відомий тим, що під час спроб адміністрації Трампа тиснути на тоді новообраного Президента Володимира Зеленського у справі корупційних звинувачень проти Джо Байдена та його родини дав наказ Пентагону припинити надсилати Києву гроші та зброю, попри погодження з боку Конгресу. Зрештою скандал завершився першою спробою оголошення імпічменту Трампу, яка, як і наступна після штурму Капітолію у січні 2021 року, була невдалою. 
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