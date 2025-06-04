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Головне за середу, 4 червня: 115 боєзіткнень, черговий "Рамштайн", розмова Трампа з Путіним

Бойові дії на Донеччині, 115 бойових зіткнень, ворожі обстріли, наслідки удару по Сумах, рекордний пакет допомоги від Британії. Яким запам’ятається 1197-й день повномасштабної війни.

Головне за середу, 4 червня: 115 боєзіткнень, черговий "Рамштайн", розмова Трампа з Путіним
Фото: Сергій Лисак

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 4 червня відбулося 115 боєзіткнень.

Ворог не припиняє тиснути на Покровському і Курському напрямках.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 25 разів атакували позиції українців у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Карпівка, Липове, Рідкодуб та Торське.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 4 червня – в новині.

Кількість загиблих унаслідок вчорашнього російського удару по центральній частині міста Суми зросла до 5 осіб. У лікарні померла 86-річна жінка, повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.

Постраждали унаслідок ворожого удару близько 25 людей.

Україна пропонує почати повне припинення вогню до того, як президент Володимир Зеленський зустрінеться із Путіним. Це необхідно для демонстрації прагнення до деескалації, сказав Зеленський на пресконференції. Він сподівається, що цю ініціативу підтримають партнери України.

Вибір місця для зустрічі може зробити Росія. Це може бути Стамбул, Ватикан або Швейцарія.

"Ми готові до переговорів в будь-який день. Чому важливе припинення вогню до зустрічі? Якщо немає порозуміння, бажання до деескалації або чіткого бачення завершення конфлікту, то перемир’я одразу ж буде односторонньо скасоване російською стороною", – сказав Зеленський.

Більше інформації – в новині.

Сьогодні, 4 червня, Україна вшановує пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

У МЗС зазначили, що внаслідок злочинів РФ щонайменше 631 українська дитина була вбита, 1971 – поранені, 2244 – зниклі безвісти. Депортовано або примусово переміщено Росією 19 546 українських дітей.

Докладніше – в новині.

Верховна Рада підтримала в цілому митні (законопроєкт 13305) та податкові (законопроєкт 13306) пільги для виробників дронів на оптоволокні.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, законопроєкти підтримали 302 та 303 народні обранці.

Зазначимо, що оптоволокно здебільшого імпортується в Україну.

Подробиці – в новині.

Рада також підтримала в першому читанні законопроєкт про добровільну мобілізацію українців від 60 років.

Велика Британія сьогодні оголосила про новий великий пакет допомоги Україні. До нього увійшли 100 000 дронів, які нададуть упродовж цього року.

Це в 10 разів більше, ніж торік, а інвестиція є рекордною і становить 350 млн фунтів стерлінгів, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Що ще увійшло до пакету – в новині.

За підсумками 28-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн” партнери оголосили про нові пакети допомоги та важливі кроки підтримки.

Які саме – в новині.

Президент США Дональд Трамп розповів про чергову "хорошу" телефонну розмову з Путіним.

За словами Трампа, вони говорили понад годину. Йшлося про українську спецоперацію «Павутина», російські обстріли українських міст, а також про ядерну програму Ірану.

«Це була хороша розмова, але не така, яка приведе до негайного миру. Президент Путін заявив — і дуже рішуче — що він буде змушений відповісти на нещодавню атаку на авіабази», - заявив Трамп.

Подробиці – в новині.

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