Єрмак зустрівся з держсекретарем США і обговорив ситуацію на фронті та потребу в ППО

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Вашингтоні зустрівся і поговорив із державним секретарем США Марко Рубіо.
За словами Єрмака, йшлося про ситуацію на фронті, необхідність посилення підтримки України в сфері протиповітряної оборони.
«Також поділилися думками про зустрічі з росіянами у Стамбулі, подальший хід перемовин, обмін полоненими, який буде та важливість повернення всіх заручників та викрадених Росією дітей», - додав керівник ОПУ.
Єрмак наголосив, що Україна зробила все можливе для досягнення миру, згодна на припинення вогню, але Росія проти, тому потрібні додаткові санкції.
«Домовилися координувати подальші дії», - додав керівник Офісу Президента.
- Щодо санкцій звертався до американських сенаторів заступник глави ОПУ Павло Паліса. Він від імені українських військових закликав сенаторів діяти, бо Росія не хоче миру.
- Раніше з’явилася заява спеціального представника президента США з питань України та Росії Кіта Келлога, який повідомив, що санкції проти Росії вже готові і Конгрес та Білий дім готові їх затвердити.