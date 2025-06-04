Єрмак зустрівся з держсекретарем США і обговорив ситуацію на фронті та потребу в ППО

Також українська сторона наполягає на потребі санкцій проти РФ.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Вашингтоні зустрівся і поговорив із державним секретарем США Марко Рубіо.

Фото: Telegram/Андрій Єрмак зустріч Андрія Єрмака і Марко Рубіо у Вашингтоні

За словами Єрмака, йшлося про ситуацію на фронті, необхідність посилення підтримки України в сфері протиповітряної оборони.

«Також поділилися думками про зустрічі з росіянами у Стамбулі, подальший хід перемовин, обмін полоненими, який буде та важливість повернення всіх заручників та викрадених Росією дітей», - додав керівник ОПУ.

Єрмак наголосив, що Україна зробила все можливе для досягнення миру, згодна на припинення вогню, але Росія проти, тому потрібні додаткові санкції.

«Домовилися координувати подальші дії», - додав керівник Офісу Президента.