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Єрмак зустрівся з держсекретарем США і обговорив ситуацію на фронті та потребу в ППО

Також українська сторона наполягає на потребі санкцій проти РФ.

Єрмак зустрівся з держсекретарем США і обговорив ситуацію на фронті та потребу в ППО
Керівник ОПУ Андрій Єрмак
Фото: ОПУ

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Вашингтоні зустрівся і поговорив із державним секретарем США Марко Рубіо.

зустріч Андрія Єрмака і Марко Рубіо у Вашингтоні
Фото: Telegram/Андрій Єрмак
зустріч Андрія Єрмака і Марко Рубіо у Вашингтоні

За словами Єрмака, йшлося про ситуацію на фронті, необхідність посилення підтримки України в сфері протиповітряної оборони.

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«Також поділилися думками про зустрічі з росіянами у Стамбулі, подальший хід перемовин, обмін полоненими, який буде та важливість повернення всіх заручників та викрадених Росією дітей», - додав керівник ОПУ.

Єрмак наголосив, що Україна зробила все можливе для досягнення миру, згодна на припинення вогню, але Росія проти, тому потрібні додаткові санкції.

«Домовилися координувати подальші дії», - додав керівник Офісу Президента.

  • Щодо санкцій звертався до американських сенаторів заступник глави ОПУ Павло Паліса. Він від імені українських військових закликав сенаторів діяти, бо Росія не хоче миру.
  • Раніше з’явилася заява спеціального представника президента США з питань України та Росії Кіта Келлога, який повідомив, що санкції проти Росії вже готові і Конгрес та Білий дім готові їх затвердити.
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