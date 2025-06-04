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Французькі винищувачі пролетіли над Чорним морем за маршрутом у формі тризуба

«Для нас це більше, ніж просто символ. Це сигнал про міжнародну підтримку і готовність союзників до дій», - заявили українські Повітряні сили.

Французькі винищувачі пролетіли над Чорним морем за маршрутом у формі тризуба
Винищувач Mirage 2000, фото ілюстративне
Фото: EPA-EFE/RITCHIE B. TONGO

Французькі винищувачі Mirage 2000 здійснили демонстраційний політ над Чорним морем, проклавши маршрут у формі тризуба.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

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траєкторія польоту французьких винищувачів
траєкторія польоту французьких винищувачів

траєкторія польоту французьких винищувачів
траєкторія польоту французьких винищувачів

Польотна траєкторія одразу з’явилася на сервісах моніторингу авіаперельотів, зокрема, на Flightradar24, та привернула увагу мільйонів користувачів у всьому світі. Її зафіксували також російські радари.

У Повітряних Силах зазначили, що цей жест є проявом солідарності, підтримки та стратегічного партнерства з Україною з боку Франції.

«Для нас це більше, ніж просто символ. Це сигнал про міжнародну підтримку і готовність союзників до дій», — йдеться в повідомленні.
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