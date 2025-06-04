Французькі винищувачі Mirage 2000 здійснили демонстраційний політ над Чорним морем, проклавши маршрут у формі тризуба.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.
Польотна траєкторія одразу з’явилася на сервісах моніторингу авіаперельотів, зокрема, на Flightradar24, та привернула увагу мільйонів користувачів у всьому світі. Її зафіксували також російські радари.
У Повітряних Силах зазначили, що цей жест є проявом солідарності, підтримки та стратегічного партнерства з Україною з боку Франції.
«Для нас це більше, ніж просто символ. Це сигнал про міжнародну підтримку і готовність союзників до дій», — йдеться в повідомленні.