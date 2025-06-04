Гурт DakhaBrakha став кавалерами Ордену мистецтв та літератури Франції

31 травня в Києві під час концерту музичного гурту DakhaBrakha посол Франції в Україні Гаель Весьєр нагородив солістів Марка Галаневича, Ніну Гаренецьку, Ірину Коваленко та Олену Цибульську Орденом мистецтв і літератури, найвищою нагородою в галузі культури, за видатний внесок в українське мистецтво в Україні та світі, особливо у Франції.

Посольство Франції в Україні

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомило посольство Франції в Україні.

Посол відзначив роль гурту в збереженні та поширенні української ідентичності, а також його конкретний вклад в український спротив: усі кошти, зібрані під час концерту, будуть передані на підтримку армії. Під час концерту, який розпочався хвилиною мовчання, музиканти виконали кілька композицій, присвячених українським військовим та привернули увагу до депортації українських дітей Росією.