«Йоко просто у нас прописалася»: уривок з книжки «Люби і дай померти: Джеймс Бонд, «Бітлз» і британський характер»

Книжка «Люби і дай померти», що незабаром вийде друком, — це історія двох величезних культурних феноменів, що означили американські прагнення, фантазії та уявлення людей про самих себе. Джон Гіґґз назавжди змінить ваше уявлення про Beatles, Джеймса Бонда та трансатлантичну попкультуру: від першопричин ненависті Бонда до Beatles та чому Пол Маккартні так хотів бути агентом 007 і до історії Рінґо — завойовника дівчини Бонда.

Одного жовтневого дня 1962 року у світ вийшов Love Me Do — дебютний альбом «Бітлз», і «Доктор Ноу» — перший фільм про Джеймса Бонда. Невдовзі «Бітлз» стали найвпливовішим гуртом в історії музики, а неперевершений агент 007 — найуспішнішим кіногероєм усіх часів. Ці новинки цілковито змінили музичну та кіноіндустрії й репутацію Британії у світі: зненацька замість червоних мундирів і гармат Англія почала штампувати шпигунські трилери і альбоми патлатих хлопців. Більшість країн могли тільки мріяти про перетворення культурного експорту на всесвітнє явище такого масштабу. А те, що постімперська Британія одночасно народила дві сенсації такого рівня — безпрецедентний випадок.

Аж тут зненацька з’явилася Йоко. Вона була поряд із Джоном на ділових зустрічах і в студії. У гурті з’явилася п’ята учасниця, хоча з Полом, Джорджем і Рінґо ніхто не порадився. Зненацька вона заспівала головну вокальну партію у «The Continuing Story of Bungalow Bill» — єдина людина, окрім неймовірної четвірки, яка заспівала головну вокальну партію у пісні Beatles. Це стало несподіванкою ще й через те, що спів Йоко сподобався не всім слухачам: багато хто подумав, що Леннон тимчасово співатиме комедійним голосом у стилі The Goon Show. Зненацька вона почала приносити у студію склеєні стрічки з експериментальними «нарізками» і ставити їх під час запису пісні «Revolution», яка зрештою стала «Revolution 9». Леннон не хотів нічого чути про її присутність. Він сказав, що любить її і хоче завжди бути поряд. Джон і Йоко були одним цілим. Якщо він — учасник Beatles, вона теж має бути повноцінною учасницею.

Правду сказати, спершу Джон і Йоко здалися несподіваною парою. Йоко була високоосвіченою художницеюконцептуалісткою, яка вивчала класичну музику і композицію в елітних освітніх закладах. Раніше вона казала, що не любить рок-н-рол і вважає його неоковирним з погляду культури. Леннон, своєю чергою, стверджував, що лише «Рок-н-рол справжній. Все інше — несправжнє», і вважав, що «авангард французькою означає лайно собаче». До того ж Йоко дещо відрізнялася від звичного типажу Леннона: пишнотілої звабливої білявки, архетипу Бріжіт Бардо. Можливо, знайомство Леннона з Бардо невдовзі після початку стосунків з Оно відіграло певну роль. Леннона запросили на зустріч із нею у готелі, але він так хвилювався, що вжив «кислоту» і не міг говорити. Бардо розмовляла французькою зі своїми друзями, а Джон рано повернувся додому й назвав ту зустріч «жахливим вечором».

Попри їхні відмінності Джон стрімко і глибоко закохався у Йоко. Вона швидко стала для нього важливішою від Beatles. У самовизначенні він перейшов від «Джона з Beatles» до «Джона і Йоко»: цю зміну вважав захопливою і такою, що дарує свободу. Клаус Фоорманн — бас-гітарист, із яким Beatles потоваришували у Гамбурзі, й автор обкладинки альбому «Revolver» — сказав про Джона: «Раніше він, безперечно, був страшенно розгубленим. Пам’ятаю декілька випадків, коли він був дуже пригніченим і не хотів жити. У нього в житті було мало радощів, він не розумів, куди рухається і що робить З Йоко йому справді почало ставати щоразу краще». Джон сказав давньому шкільному другові Піту Шоттону, що «знайшов, нарешті, таку навіжену, як я».

Джон надзвичайно жорстоко розірвав шлюб із Синтією. Знаючи, що Синтія повертається додому, він усе влаштував так, щоб вона застала вдома їх із Йоко. Коли Синтія їх побачила, Йоко була у її домашньому халаті. «Я була в шоці, рухалася на автопілоті. Гадки не мала, як відреагувати», — згодом написала Синтія. «Очевидно, вони влаштували, щоб я їх застала у такому вигляді, й жорстокість Джонової зради було важко осягнути Мало того, що мене кинув чоловік; він це зробив так публічно, що я відчула приниження і біль». Потім вона сказала письменнику Рею Конноллі: «Потрібно опинитись у такій ситуації, щоб осягнути її жах. Це безсердечно. Він знав, що я приїду». Згодом Йоко описала цю ситуацію так: «Ми не замислювалися про чужі почуття. Взяли і зробили без зайвих роздумів. Те, що було між нами, цінніше від усього».

З усіх чотирьох бітлів поява Йоко найменше сподобалася Джорджу. У гурті сталася велика зміна, а його думки не спитали. «Якось на початку він її принизив просто в очі у будівлі Apple», — пригадав Леннон в інтерв’ю 1970 pоку. За його словами, Джордж сказав: «Буду відвертим, бо я чув від Боба Ділана та інших, що у Нью-Йорку в тебе лайняна репутація і враження від тебе не дуже». Тоді Джон додав: «Ми це вислухали до кінця. І я його не вдарив, сам не знаю чому». У тогочасній культурі закинути людині, що від неї «враження не дуже», було серйозним проявом осуду.

Коли Джон і Йоко потрапили в автомобільну аварію у Шотландії, Джордж анітрохи не зрадів, що у студії № 2 на Еббіроуд встановили ліжко, щоб Йоко одужувала у приміщенні, в якому працював гурт. Не зрадів він і тому, що вона їсть його дієтичне печиво без дозволу. Згодом хтось поцупив одну ніжку ліжка Йоко на Еббі-роуд. Злодія так і не знайшли, але багато хто підозрює, що за цим вчинком стоїть Гаррісон.

«Йоко просто у нас прописалася, — згодом сказав Гаррісон. — Спершу це було незвично, та згодом стало очевидним, що вона нікуди не подінеться, і це було страшенно неприємно, бо ми були на роботі, яку звикли виконувати у певний спосіб Страшенно дивно, що вона весь час сиділа поряд. Річ не лише у Йоко або в тім, що ми були проти присутності чужої людини. Атмосфера змінилась, ось що мені заважало. Чудернацька атмосфера».

Рінґо ця ситуація також видавалася дивною. Присутність Йоко у студії «створювала напругу, бо наша четвірка загалом була дуже близькою. Можна сказати, ми ревнували один до одного і не любили, щоб чужі люди приходили занадто часто. А Йоко була саме такою (не для Джона, а для решти трьох). Там ми були разом, і саме тому в нас усе виходило. Ми всі намагалися зберігати спокій і не згадувати про це, але у глибині душі всі це відчували і перешіптувалися».

Маккартні поділився схожою реакцією. «Було доволі неприємно, коли вона сідала на підсилювач. Так і кортить сказати: “Перепрошую, серденько, можна підкрутити гучність?”. Ми постійно обмірковували, як сказати: “Можеш злізти з мого підсилювача?” так, щоб не втрутитись у їхні стосунки. Дуже непростий був час. Врешті-решт, ми були Beatles, а тут ця дівчина… Таке враження, ніби ми її придворні, страшенно ніяково. Запис “Білого альбому” рухався вкрай напружено». Багатьом спостерігачам було цікаво, чи Леннон умисно наполягає на присутності Оно, щоб спровокувати решту учасників гурту — насамперед Пола.