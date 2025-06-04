Чому алергія може заважати схудненню і як це виправити?

Більшість людей, які прагнуть знизити вагу, роблять ставку на дієту та фізичну активність. Проте навіть за суворого дотримання рекомендацій вага може «застрягти». Причини цього явища давно обговорюються: гормональні збої, хронічний стрес, дефіцит сну. Але один із недооцінених, хоча й украй важливих факторів — алергія.

Системне запалення, викликане алергічною реакцією, впливає на обмін речовин, рівень енергії, харчову поведінку і навіть гормональний фон. Для людей з надмірною вагою, особливо тих, хто не бачить результатів, алергія може бути тією «невидимою стіною», яка гальмує прогрес.