Чому алергія може заважати схудненню і як це виправити?

Як алергія пов’язана з вагою?
Алергія — це гіперреакція імунної системи на речовини, що зазвичай не є небезпечними (пилок, продукти харчування, шерсть, побутова хімія). Навіть при мінімальних симптомах — свербіж, чхання, закладеність носа — в організмі може розгортатися хронічне запалення, що порушує метаболічні процеси.
Основні механізми, як алергія гальмує схуднення:
1. Хронічне запалення
Постійний контакт з алергеном стимулює вироблення прозапальних цитокінів і гістаміну. Організм отримує сигнал «небезпека» — і уповільнює метаболізм, накопичуючи жирові резерви «на чорний день».
2. Підвищення рівня кортизолу
Алергія є формою фізіологічного стресу. Кортизол, гормон виживання:
- посилює апетит, особливо до солодкого й жирного;
- гальмує процеси розщеплення жиру (ліполіз);
- сприяє накопиченню вісцерального жиру.
3. Порушення травлення і мікрофлори
Харчова алергія та непереносимість часто проявляються:
- здуттям,
- болями в животі,
- діареєю.
Це знижує засвоєння вітамінів та мінералів, необхідних для гормонального балансу та ферментної активності. Також дисбіоз кишечника впливає на синтез гормонів насичення (GLP-1, лептин), порушуючи сигнали ситості.
4. Харчові обмеження
Алергія на:
- молочні продукти,
- глютен,
- горіхи,
- яйця
значно обмежує раціон. За відсутності повноцінних замін утворюється дефіцит білка, кальцію, заліза, вітамінів групи B та жиророзчинних вітамінів — основа метаболічного дисбалансу.
5. Зниження фізичної активності
Прояви алергії — риніт, астма, висипання, хронічна втома — знижують мотивацію та фізичні можливості. А без руху схуднення суттєво уповільнюється.
Які типи алергії заважають зниженню ваги?
- Целіакія (непереносимість глютену) — запалення слизової кишечника, порушення всмоктування, дефіцити мікроелементів.
- Непереносимість лактози — викликає спазми, здуття, дискомфорт після їжі.
- Алергія на білки яєць, горіхів, сої — ускладнює побудову білкової дієти.
- Сезонна алергія (поліноз) — супроводжується втомою, головним болем, порушенням сну.
- Полівалентна алергія — коли реакція виникає на кілька продуктів одночасно. Це обмежує харчування і може спричинити переїдання «дозволених» продуктів, часто з високим глікемічним індексом.
А які алергії не заважають схудненню?
Такі алергії не мають суттєвого метаболічного впливу, якщо контроль контакту з алергеном забезпечено:
- Алергія на шерсть тварин, пил, кліщі — при дотриманні побутових рекомендацій.
- Контактна алергія (метали, латекс, косметика) — не викликає системного запалення.
- Легкі форми сезонної алергії — при ефективному медикаментозному контролі.
Що робити, якщо вага не знижується і є підозра на алергію?
1. Зверніться до алерголога.
Проведіть обстеження:
- аналізи на IgE;
- шкірні проби;
- тести на харчову чутливість;
- оцінку стану ШКТ.
2. Скорегуйте раціон.
Разом із нутриціологом або дієтологом побудуйте гіпоалергенне, але повноцінне меню, яке забезпечить усі необхідні нутрієнти.
3. Зменшіть рівень стресу.
Нормалізація сну, дихальні практики, помірне фізичне навантаження — усе це допомагає знизити рівень кортизолу.
4. Відновіть мікрофлору кишечника.
Після лікування — введіть:
- пробіотики,
- ферментовані продукти (за відсутності протипоказань),
- рослинну клітковину, пребіотики.
А як щодо ін’єкційних препаратів для зниження ваги?
За наявності алергії вибір ін’єкційних препаратів (GLP-1 агоністи тощо) має бути особливо обережним.
Необхідно:
- повне медичне обстеження;
- врахування супутніх алергічних станів;
- індивідуальна консультація з лікарем.
Алергія — це не лише свербіж чи висип. Це може бути фундаментальним бар’єром на шляху до здоров’я і зниження ваги. Вона впливає на травлення, гормони, апетит, енергію, поведінку.
Якщо харчування і тренування не дають результатів — перевірте алергічний фактор. Рішення може бути значно глибшим, ніж просто перерахунок калорій.