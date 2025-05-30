З якими здобутками відсвяткувало 28-річчя найбільше видавництво України «Ранок»?

У 1997 році я знав, що книжки — це круто. Але не мав жодного уявлення, як вони створюються. І коли з командою заснували видавництво українських книжок у Харкові, люди думали, що я збожеволів.

Було непросто. Ми неодноразово опинялися на межі банкрутства, не вистачало грошей. Мені навіть прийшлося закладати квартиру задля виплати зарплати, але я тримався за віру: якщо здатен створити щось краще, ніж усі інші, — маєш шанс. Так з’явився «Ранок» — видавництво, яке вже 28 років впевнено розвивається і змінює видавничу індустрію України.

Сьогодні «Ранок» — це головне дитяче видавництво країни. За цей час ми змінили українське книговидання, були першими в усьому, де був сенс і серце. І я радий, що на цьому шляху зі мною йде потужна команда людей, закоханих у книжки.

Зараз назва видавництва гордо звучить як на українському книжковому ринку, так і на міжнародному. Бо «Ранок» — це про якісну, яскраву, цікаву і корисну дитячу книжку; про зрозумілі й помічні підручники; про захопливу художню літературу для маленьких читачів та тінейджерів.

Як видавництво стало революційним новатором на ринку?

Ми як ранок — завжди перші! У 2000-х роках розповсюджувати україномовні книжки було складно, доводилося шукати нові шляхи реалізації. Тож ми стали першими, хто поставив книжки на полички супермаркетів і на АЗС. А потім книжки «Ранку» почали з’являтися і в книгарнях.

Ми перші, хто зробив книжки з хутром і рухомими елементами, які так і хочеться погладити. Зараз розвивальні сенсорні книжечки для дітей — норма.

«Ранок» став першим, хто продав ліцензію на дитячу книжку-картонку за кордон і відкрив філію українського видавництва в Європі.

Ми видали перші книжки на екопапері задовго до того, як це стало модно. Впровадили нову технологію виготовлення друкарського паперу. Зараз 38% книжок «Ранку» видається на папері, виготовленого зі вторинної сировини: це перероблені пакування Tetra Pack, які використовують для молока чи соків. Команда видавництва постійно дбає про екологію, активно просуває ідеї свідомого споживання та сортування сміття, бере участь у різних екологічних акціях та підтримує рециклінг й екоактивістів.

Два роки тому ми видали першу в Україні книжку за допомогою ШІ — усе від тексту до ілюстрацій створила нейромережа. Видання «Хочу на Марс» занесли до Книги рекордів України. Це був цікавий досвід і резонансна подія!

В історії «Ранку» маємо ще кілька рекордів. Так, манґа «Привид Києва» зібрала 4,5 млн грн на ЗСУ, а примірник з підписом Залужного пішов з молотка за 6200 євро. Читачам комікс теж дуже сподобався.

До речі, він був виданий у 2022 році, коли кожен робочий процес залежав від зовнішніх обставин. Але ми справилися і жодного дня під час війни не припиняли діяльність. Усе завдяки тому, що були єдиним видавництвом, хто впровадив хмарні технології у робочі процеси.

Маємо власний рекорд і в міжнародній торгівлі. Торік експортували за кордон 102 786 «ранківських» книжок.

Видавництво «Ранок» давно вже стало соціально відповідальною компанією, підтримує освітні та благодійні ініціативи. В пріоритеті також розвиток читання в регіонах. Тому ми чи не єдині, хто фінансово підтримує мережу книгарень «КнигоЛенд» задля відкриття соціально важливих книгарень в маленьких містечках. Ми перші в Україні поставили ятки для обміну книжками, наповнили «ранківськими» виданнями шафу буккросингу в Харкові.

Єдине видавництво, яке сім років тому в Харкові заснувало інтерактивну школу «Ранок» — нестандартний навчальний заклад з власною новітньою системою навчання. Нині ж на її базі працює дитячий садок та курси із підготовки до вступних іспитів для абітурієнтів. І навіть березні 2022-го, попри тривоги й обстріли, ми працювали для всієї країни онлайн.

Наше видавництво відразу на початку широкомасштабного вторгнення перерахувало всі податки до бюджету країни на рік уперед та закликало це зробити інші бізнеси. У 2025 році отримали подяку за сумлінну сплату податків від Голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Ідеї та проєкти «Ранку», які змінили українську освіту

«Ранок» — це не лише художня література для найменших читачів. Це й підручники, посібники, методичні матеріали, збірники та тренажери для учнів і вчителів.

Ми були одні з перших, хто просував ідею відкритого конкурсного відбору підручників за участі самих педагогів. Такий підхід запрацював у 2015 році. Перші в незалежній Україні, хто створив прописи з калькою.

Саме «Ранок» вперше видав підручники з QR-кодами, що вели на інтерактивні додатки до кожного уроку: презентації, відео, тести, завдання. У 2015 році створили для цього окрему онлайн-платформу «Інтерактивне навчання». Крім електронних видань, на сайті можна було знайти онлайн-тести для перевірки знань за різними темами й предметами. З того часу працюємо над впровадженням і розвитком інтерактивної освіти.

Ми перші зробили електронний додаток до підручників і почали записувати аудіосупровід до них, ініціювали зміну поліграфічних стандартів для покращення дизайну навчальних книжок.

Восени 2021 року представили нову розробку для інтерактивного навчання «іЗЗі». І запустили її дуже вчасно! Уже за кілька місяців, після початку повномасштабного вторгнення, цей сайт допоміг багатьом педагогам продовжувати навчання в надзвичайних умовах. Сьогодні тут вчителі можуть знайти безоплатні розробки уроків, презентації, відео- та аудіододатки за кожним предметом, а також завдання, які система перевіряє та оцінює автоматично.

З 2016 року «Ранок» залишається єдиним представником України в EEPG (Європейській асоціації освітніх видавництв). Нам вдалося забезпечити мільйони українських дітей доступом до електронних підручників в Європі.

Нещодавно почали розробку лінійки підручників з англійської мови разом з Oxford University Press. І ми залишаємося єдиними з українських видавництв, хто друкує книжки за ліцензіями Oxford та Walt Disney Company.

Ми перше та єдине видавництво, яке отримало премію за кращий європейський підручник. Так, золоту відзнаку на премії Best European Learninig Materials Awards (BELMA) у 2024 році отримав підручник для 2 класу з німецької мови Світлани Сотникової та Ганни Гоголєвої.

Ми були першими інвесторами проєкту «ERUDITO», мобільного додатку для навчання школярів. Нині проєкт швидко набирає обертів за кордоном.

Понад два десятиліття «Ранок» є надійним партнером кожного вчителя

Ми видали перший посібник для вчителя з DVD диском та книжкою. Відкрили першу книгарню навчальної літератури в Будинку вчителя в Києві з безоплатним доступом до книжок. Першими розмістили підручники та книжки на інтерактивних дошках. Провели перший вебінар для вчителів всієї країни багато років тому, коли вчителі тільки вчилися вмикати компʼютери, а смартфони не були поширені.

Три роки тому наше видавництво заснувало Академію «Ранок» — онлайн-школу для підвищення кваліфікації педагогів. За цей час команда підготувала понад 610 курсів і вебінарів та навчила понад 38 000 освітян.

Додатком до академії став окремий освітній портал «Ранок», що запрацював торік. Цей ресурс пропонує цікаві статті про навчання, підготовку до уроків, нові підручники, освітні підходи та останні новини галузі. Тут вчителі можуть ознайомитися з виданнями, що беруть участь у конкурсному відборі.

До речі, торік започаткували свою премію для вчителів — «Ранкові зорі». Її завдання — підтримати найкращих освітян країни й поділитися їхніми історіями успіху та незламності. Цього року «Ранкові зорі» проходили вдруге. І кількість учасників зросла: анкети для участі подали понад 1700 вчителів з усієї України. Перемогу в різних номінаціях і грошовий приз отримали 18 педагогів.

Зацікавлюємо дітей до навчання: секрет у правильному підході

Першим підручником, який ми видали 28 років тому, була «Фізика». Її популяризація є одним з основних освітніх пріоритетів видавництва. Тому цієї весни вперше спільно з Музеєм науки та НЦ «Мала академія наук України» провели Всеукраїнський конкурс «Фізика в дії» для семикласників та їхніх учителів фізики.

Запропонували школярам провести наукові експерименти за завданнями підручника з фізики нашого видавництва. Отримали багато як індивідуальних, так і групових робіт від учнів. Усі вони були креативні та оригінальні. Такий відгук на конкурс свідчить, що фізика цікава сучасним поколінням, вона може бути захопливою, якщо знайти до неї правильний підхід. І ми це зробили!

Це далеко не повний перелік досягнень видавництва «Ранок». За 28 років нам є ще багато чим пишатися. І все це вдалося втілити в життя завдяки дружній та злагодженій команді.