Літературне повернення: книжки, які отримали друге дихання

Завдяки дбайливим перекладам і сучасному оформленню українські видавництва повертають до життя старі тексти, що продовжують надихати. Перевидають не лише класику, перевірену часом, а й сучасні книги. Одні твори набувають нового значення на тлі сучасних подій, інші залишаються безцінними свідченнями людського досвіду, нагадуючи про вічні теми, що не втрачають сили з роками. А є й такі книги, що просто заслуговують на ще один шанс — ті, що здобули популярність одразу після виходу, але швидко зникли з полиць, або ті, що лише тепер отримують належне визнання.

«Згори вниз. Говорити». Таня Малярчук

ВСЛ

Фото: readeat.com «Згори вниз. Говорити». Таня Малярчук

Перевидання об’єднує два ключові твори Тані Малярчук — однієї з найцікавіших сучасних українських письменниць, майстрині історичної та психологічної прози.

У романі «Згори вниз» письменниця занурює читача в містичний світ Карпат — дикого краю, де тиша не заспокоює, а резонує страхами, спогадами та видіннями. Жінка тікає в глухе село — чи то в пошуках себе, чи то від минулого. Коти тут розмовляють, люди мовчать, а реальність розчиняється між вигадкою й істиною. Це текст, у якому сюжет — не лінія, а фрагменти, що переплітаються з міфами, снами та інтуїціями.

«Говорити» — це експериментальний полілог, у якому герої бунтують проти власної вигаданості, сперечаються з авторкою, сміються й плачуть. Це текст-лабіринт, де іронія межує з глибокими роздумами про життя і смерть, а гра з формою стає способом осмислення реальності.

Проза Тані Малярчук — це постійне балансування на межі дійсності й фантазії, психологізму й магічного реалізму, голосу автора й голосів персонажів. Вона досліджує межі людського досвіду, провокує й експериментує, запрошуючи читача розгортати нову реальність разом з нею.

«Сатанинські вірші». Салман Рушді

Фабула

Фото: readeat.com «Сатанинські вірші». Салман Рушді

Смілива інтерпретація історії пророка Мухаммада, що порушує питання еміграції, складнощів асиміляції та неможливості безповоротно повернутися до своїх витоків. Один з найрезонансніших творів сучасної літератури, який уже понад 35 років залишається в центрі запеклих дискусій. Його забороняли, перекладачів переслідували, а сам Рушді мусив жити під захистом Британії, адже 1989 року аятола Хомейні видав фетву, в якій назвав богоугодною справою вбивство письменника.

В Україні цей роман свого часу випустило «Видавництво Жупанського», проте він швидко став бібліографічною рідкістю — читачам доводилося буквально полювати на примірники. Тепер завдяки «Фабулі» цей культовий текст знову доступний.

За сюжетом, це історія двох індійських емігрантів, які виживають після авіакатастрофи. Опинившись у новій реальності, де вигадане переплітається з дійсністю, вони проходять складний шлях самопізнання. Роман порушує гострі питання соціальних норм і релігійних канонів, а кожен персонаж, якого зустрічають головні герої, додає новий вимір до розуміння культурних і соціальних аспектів їхнього життя. Увесь роман пронизаний алюзіями на реальні події, зокрема на релігійні протести. Водночас автор розглядає ці питання не лише з політичного чи релігійного погляду, а й як частину ширших ідеологічних змін, що відбуваються у світі.

«Природний роман». Ґеорґі Ґосподінов

Чорні вівці

Фото: readeat.com «Природний роман». Ґеорґі Ґосподінов

Минулого року вихід «Часосховища» Ґеорґі Ґосподінова сколихнув український книжковий ринок, і багато читачів звернули увагу на його попередні твори. «Природний роман» — літературна візитівка Ґосподінова. Це текст без чітких визначень, що змушує читача складати мозаїку роздумів, емоцій і фрагментів життя.

Головний герой — молодий письменник, який опиняється у вирі життєвих невдач: розлучення, бідність, самотність. Усе починається з плетеного крісла-гойдалки, що з’являється в його домі, — і відтоді життя починає руйнуватися. Він зустрічає свого двійника — такого ж самотнього письменника в такому ж кріслі.

Ґосподінов не розповідає цю історію лінійно. Натомість перетворює текст на гру зі спогадів, випадкових епізодів і коротких історій, що, на перший погляд, не мають зв’язку. Він змішує високий і низький стилі, філософію та анекдоти, літературні алюзії та буденні деталі. У романі є все: від графіті у громадських туалетах до фільмів Тарантіно, від меланхолійних спогадів про дитинство до іронічних спостережень за сучасністю.

Але цей роман — не лише про особистий крах. Це книга про атмосферу посткомуністичних 1990-х, про перехідну епоху, що водночас хаотична та фрагментарна. Це роман про кризу — і водночас про спробу подолати її через письмо.

Автор створює текст, що постійно руйнується й відновлюється, запрошуючи читача до гри, у якій немає правильних відповідей. Є лише відчуття присутності в хаотичному, але магнетичному потоці життя.

«Світло війни». Майкл Онтадже

КСД

Фото: readeat.com «Світло війни». Майкл Онтадже

Яскравий, захопливий роман про кохання, інтриги й бажання жити попри все. Його автор — лауреат Букерівської премії, відомий перш за все романом «Англійський пацієнт», який ліг в основу оскароносного фільму.

Події розгортаються в Лондоні 1945 року. Війна завершилася, але її відлуння все ще відчутне на вулицях міста та в житті його мешканців. Чотирнадцятирічний Натаніель і його сестра Рейчел несподівано залишаються під опікою незнайомця на прізвисько Бражник, оскільки їхні батьки вирушають у тривалу подорож до Азії. Поведінка нового опікуна викликає в дітей підозри: його загадковий характер, непрозоре минуле та незвичне коло знайомих наштовхують на думку, що він може бути причетним до кримінального світу. У дорослому віці Натаніель намагатиметься розгадати загадки свого минулого, складаючи мозаїку зі спогадів, щоб зрозуміти все, що тоді залишалося для нього незбагненним.

«Світло війни» — це роман про пам’ять, що вислизає, про дорослішання, сповнене здогадок і відкриттів, про те, як події минулого продовжують формувати нас навіть тоді, коли, здається, вони давно залишилися позаду.

«Літопис Сірого Ордену. Аркан вовків». Павло Дерев'янко

ВСЛ

Фото: readeat.com «Літопис Сірого Ордену. Аркан вовків». Павло Дерев'янко

Українське фентезі, яке доводить, що наша історія й міфологія — бездонне джерело натхнення. Ця оповідь уже завоювала серця читачів, тож багато книголюбів радо зустріли перевидання серії.

1845 рік. Український Гетьманат продовжує існувати, відьми живуть серед людей, а в небі пливуть цепеліни. У цій державі правлять виборні гетьмани, а таємні війська оберігають її від загроз — як видимих, так і тих, що приходять із потойбіччя. До одного з таких орденів — Сірого Ордену характерників — прагне долучитися юний Северин Чорнововк. Він мріє отримати магічну клямру та пройти ритуал перетворення. На героя чекають випробування, дружба й суперництво, кохання та розчарування. Та головне — вибір між людиною та звіром, який ховається в кожному. Чи зможе Северин втримати рівновагу на цій небезпечній межі?

Це історія про дорослішання, силу вибору та боротьбу — не лише із зовнішніми ворогами, а і з тими, що ховаються всередині. Автор майстерно поєднує альтернативну історію, містичні традиції та стимпанкову естетику, створюючи світ, який водночас здається і знайомим, і абсолютно новим.

«Лазарус». Світлана Тараторіна

Віват

Фото: laboratory.ua «Лазарус». Світлана Тараторіна

Книга, що переносить читача в унікальну ретроатмосферу, сповнену міфів і легенд, крізь які проступають питання людяності, колоніалізму і дискримінації.

Київ, 1913 рік. На вулицях столиці переплітаються два виміри: світ людей, що керують імперією, і світ людиноподібних істот: водяників, упирів, перевертнів, лісовиків. Століттями між ними панував крихкий баланс, поки в очеретах Труханового острова не знаходять понівечене тіло. Загиблий належав до водяників, та лікар-змієголовець, знаний своєю безпристрасністю й точністю, наполягає: це було тіло людини.

Розслідування доручають Олександру Тюрину — досвідченому слідчому, якого обставини змусили опинитися в Києві, де його переслідують привиди минулого. Слідство приводить Тюрина в самісіньке серце київської спільноти нечисті: до ворожок, демонів, древніх упирських родів і тих, хто пам’ятає ще княжі часи. У кожного свої секрети, і кожен здатний брехати. Що глибше він поринає в цю справу, то очевидніше: це не просто вбивство.

«Московіада». Юрій Андрухович

ВСЛ

Фото: yakaboo.ua «Московіада». Юрій Андрухович

Бурлескна, іронічна й гротескна історія від культового українського письменника. Сатира на радянську систему й безжальний погляд на колоніальну залежність, яка й досі болісно дається взнаки.

Отто фон Ф. — молодий український поет, студент московського Літературного інституту. Безвідповідальний, цинічний, розчарований, він топить себе в алкоголі, випадкових зв’язках і безцільно блукає містом, яке щиро ненавидить. Москва, яку він бачить, — символ безнадії, абсурду та розпаду. Величезні черги за їжею межують з підпільними оргіями, багатотисячні мітинги — з інертністю тих, хто вперто тримається за старий лад.

Звична суботня пиятика завершується не в задушливому гуртожитку, а в підземеллях московського метро. Там герой стає свідком моторошного зібрання мертвих імперців, що марять відродженням втраченої величі. Те, що спершу здається п’яною маячнею, швидко перетворюється на кошмар. Отто змушений не лише рятуватися від переслідувачів, а й боротися за право повернутися додому — в Україну, яка ось-ось вирветься з імперських лабет.

Написана 1992 року, «Московіада» сприймалася як зухвале передбачення: імперія зла не зникне, а лише перечекає, щоб знову заявити про себе. Відтоді гротеск перестав бути лише художнім прийомом, а карнавальний абсурд перетворився на реальність.

Жанрово «Московіада» балансує між романом жахів, політичним трилером і антиутопією, зберігаючи впізнаваний стиль Андруховича: розлогі речення, витончені метафори, гра зі словом. Історичні зміни переплітаються із сюрреалістичними видіннями, а розпад імперії подається одночасно з гумором і відразою.

Збірка «Перший вінок»

Creative Women Publishing

Фото: creativewomenpublishing.com.ua Збірка «Перший вінок»

Виданий 1887 року у Львові альманах «Перший вінок» став першою в Україні збіркою, створеною жінками й присвяченою проблемам жіночого життя і творчості. Його ініціаторки — Наталія Кобринська й Олена Пчілка — об’єднали 17 авторок з різних куточків України, які представили 49 творів у різних жанрах: прозу, поезію, наукові розвідки, публіцистику. Це видання сміливо порушувало теми рівноправності, жіночої освіти, культурної самореалізації і стало визначною подією для України.

Сьогоднішнє перевидання цього тексту доповнене науковими коментарями, які допомагають розкрити історичний і соціальний контекст альманаху, аналізують його вплив на українську літературу та феміністичний рух, а також висвітлюють творчі шляхи його авторок. Разом вони створюють цілісну картину епохи, показуючи, як голоси жінок XIX століття визначили розвиток української культури та суспільної думки.

«Рекурсія». Блейк Крауч

РМ

Фото: laboratory.ua «Рекурсія». Блейк Крауч

Лауреат Goodreads Choice Award (2019) у категорії наукової фантастики. Захопливий науково-фантастичний трилер, що поєднує динамічний сюжет з філософськими роздумами про час, пам’ять та ідентичність. Раніше виходив під назвою «Повернення».

Що таке реальність? Те, що ми бачимо й відчуваємо, чи те, що пам’ятаємо? А що, якщо спогади можна змінювати? Нью-йоркський поліцейський Баррі Саттон розслідує загадковий феномен — синдром фальшивої пам’яті, який змушує людей згадувати події, що ніколи не відбувалися. Тим часом нейробіологиня Гелена Сміт розробляє пристрій для збереження спогадів, аби допомогти тим, хто втрачає пам’ять. Їхні шляхи несподівано перетинаються, коли з’ясовується, що маніпуляції з пам’яттю можуть змінювати не тільки особисті долі, а й саму тканину реальності.

Баррі й Гелена — єдині, хто усвідомлює масштаби катастрофи, що насувається. Лише вони можуть зупинити хаос, який загрожує людству, але для цього їм доведеться зробити найважчий вибір: який спогад має стати правдою?

«Вулфголл». Гіларі Мантел

Фабула

Фото: yakaboo.ua «Вулфголл». Гіларі Мантел

Гіларі Мантел двічі отримала Букерівську премію — за романи «Вулфголл» і «Везіть тіла». Обидва твори увійшли до списку найкращих книг XXI століття за версією The New York Times Book Review, зміцнивши репутацію авторки як одного з найяскравіших голосів сучасної літератури.

«Вулфголл» — це перша частина епічної історичної трилогії про Томаса Кромвеля, людину, яка зуміла піднятися з низів суспільства до політичних вершин Англії XVI століття. 1520-ті роки. Королівський двір оповитий інтригами й династичними суперечками. Генріх VIII прагне анулювати шлюб з королевою Катериною Арагонською, щоб одружитися з Анною Болейн, проте його планам чинять опір Рим і католицька Європа. Країна стоїть перед загрозою нестабільності, а без спадкоємця громадянська війна здається неминучою. У цьому вирі подій виринає Томас Кромвель — людина з незламною волею, гострим розумом і майстерністю маніпулятора. Син коваля, який знає ціну кожному слову, кожному союзнику й кожному ворогу. Його зброя — не меч, а глибоке знання людської натури, здатність передбачати розвиток подій і діяти на випередження.

Мова авторки глибока, насичена й точна. Діалоги досконалі, сцени сповнені напруги, а характери прописані так ретельно, що кожен герой здається живим. Історичні події в її інтерпретації перетворюються на сучасну драму, де кожен змушений боротися за своє місце в безжальному світі.