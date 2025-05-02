Українська делегація вирушила на пісенний конкурс "Євробачення"

Перша репетиція виступу у Базелі вже за два дні.

Музичний гурт Ziferblat та представники української делегації спеціальним "Євробачення-експресом" з київського залізничного вокзалу вирушили до Базеля, де представлятимуть нашу країну на найвідомішому пісенному конкурсі Старого Світу.

Як пише "Суспільне", перед подорожжю музиканти поспілкувалися з пресою і заявили, що прагнуть потрапити до гранд-фіналу "Євробачення-2025", щоб мати змогу двічі піднятися на сцену з українським прапором. Ziferblat пообіцяли зробити все можливе для перемоги у конкурсі, але важливішою метою вважають запущений ними збір коштів на розмінування України.

Перша репетиція виступу в Базелі у гурту призначена вже на 3 травня. У першому півфіналі, який відбудеться 15 травня, представники України виступлять під номером 5.