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Українська делегація вирушила на пісенний конкурс "Євробачення"

Перша репетиція виступу у Базелі вже за два дні.

Українська делегація вирушила на пісенний конкурс "Євробачення"
Гурт Ziferblat
Фото: Суспільне

Музичний гурт Ziferblat та представники української делегації спеціальним "Євробачення-експресом" з київського залізничного вокзалу вирушили до Базеля, де представлятимуть нашу країну на найвідомішому пісенному конкурсі Старого Світу. 

Як пише "Суспільне", перед подорожжю музиканти поспілкувалися з пресою і заявили, що прагнуть потрапити до гранд-фіналу "Євробачення-2025", щоб мати змогу двічі піднятися на сцену з українським прапором. Ziferblat пообіцяли зробити все можливе для перемоги у конкурсі, але важливішою метою вважають запущений ними збір коштів на розмінування України.

Перша репетиція виступу в Базелі у гурту призначена вже на 3 травня. У першому півфіналі, який відбудеться 15 травня, представники України виступлять під номером 5. 
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