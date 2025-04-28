Фірма дружини депутата Маляревича отримає понад 16 млн гривень субсидії на виробництво шпигунської комедії

Державне агентство з питань кіно уклало угоду про надання держсубсидії в 16,53 млн гривень на виробництво ігрового повнометражного фільму з ТОВ "Кіномедія", яке очолює дружина депутата Київради Олеся Маляревича. Угоду підписали 15 квітня, пише "Економічна правда" з посиланням на дані "Прозорро".

Фільм, на який надали державну субсидію, має назву "Таємна служба UA". Автором сценарію та режисером цієї шпигунської комедії є Олександр Литвиненко, а продюсером – його брат, Євгеній.

На створення 110-хвилинного фільму відвели час до кінця 2026.

"Дочка секретного агента, яка від народження має незвичну будову головного мозку, незвичайні зв’язки нейронів якого призвели до дуже високого рівня IQ, не за власним бажанням стає учасницею спецоперації Таємної Служби UA, в якій служить її батько, що загадково зник під час виконання важливого завдання. Ситуація складається так, що тільки вона може допомогти закінчити розпочату її батьком справу та завадити російським спецслужбам тихим способом захопити владу в Україні і змінити вплив на геополітичній карті світу у бік Росії", – йдеться в описі майбутнього фільму.

Цей фільм є одним із переможців конкурсного відбору Держкіно. Його загальний бюджет становить понад 20 млн гривень. З них держава перекриє 16,53 млн.

"Засновницею ТОВ «Кіномедія» є Тетяна Татаренко, керівниця – Алла Маляревич. Це дружина депутата Київради від партії «Удар» Віталія Кличка Олеся Маляревича. У 2004-2021 роках він особисто очолював ТОВ «Кіномедія». У 2022 році Маляревич під час повномасштабного вторгнення Росії приєднався до складу 92 ОМБР ЗСУ", – повідомили журналісти.

"Кіномедія" спеціалізувалася на рекламі в кінотеатрах. На цьому ринку вона працює з 2001. З 2018 займається виробництвом фільмів.