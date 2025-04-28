Трамп запевнив, що Росія виразила готовність припинити захоплення всієї України
Трамп запевнив, що Росія виразила готовність припинити захоплення всієї України
«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів
«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
Гробницю Папи Франциска відвідують тисячі людей
Гробницю Папи Франциска відвідують тисячі людей
Зросла кількість жертв вибуху у порту Ірану (оновлено)
Зросла кількість жертв вибуху у порту Ірану (оновлено)
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
«Мікродозинг не чарівна пілюля»: чому люди шукають покращення психічного стану в грибах і які ризики цього тренду
«Мікродозинг не чарівна пілюля»: чому люди шукають покращення психічного стану в грибах і які ризики цього тренду
ГоловнаКультура

Фірма дружини депутата Маляревича отримає понад 16 млн гривень субсидії на виробництво шпигунської комедії

Ця стрічка перемогла в конкурсному відборі Держкіно. 

Фірма дружини депутата Маляревича отримає понад 16 млн гривень субсидії на виробництво шпигунської комедії
Фото: Суспільне

Державне агентство з питань кіно уклало угоду про надання держсубсидії в 16,53 млн гривень на виробництво ігрового повнометражного фільму з ТОВ "Кіномедія", яке очолює дружина депутата Київради Олеся Маляревича. Угоду підписали 15 квітня, пише "Економічна правда" з посиланням на дані "Прозорро".

Фільм, на який надали державну субсидію, має назву "Таємна служба UA". Автором сценарію та режисером цієї шпигунської комедії є Олександр Литвиненко, а продюсером – його брат, Євгеній. 

На створення 110-хвилинного фільму відвели час до кінця 2026. 

"Дочка секретного агента, яка від народження має незвичну будову головного мозку, незвичайні зв’язки нейронів якого призвели до дуже високого рівня IQ, не за власним бажанням стає учасницею спецоперації Таємної Служби UA, в якій служить її батько, що загадково зник під час виконання важливого завдання. Ситуація складається так, що тільки вона може допомогти закінчити розпочату її батьком справу та завадити російським спецслужбам тихим способом захопити владу в Україні і змінити вплив на геополітичній карті світу у бік Росії", – йдеться в описі майбутнього фільму. 

Цей фільм є одним із переможців конкурсного відбору Держкіно. Його загальний бюджет становить понад 20 млн гривень. З них держава перекриє 16,53 млн. 

"Засновницею ТОВ «Кіномедія» є Тетяна Татаренко, керівниця – Алла Маляревич. Це дружина депутата Київради від партії «Удар» Віталія Кличка Олеся Маляревича. У 2004-2021 роках він особисто очолював ТОВ «Кіномедія». У 2022 році Маляревич під час повномасштабного вторгнення Росії приєднався до складу 92 ОМБР ЗСУ", – повідомили журналісти. 

"Кіномедія" спеціалізувалася на рекламі в кінотеатрах. На цьому ринку вона працює з 2001. З 2018 займається виробництвом фільмів. 

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies