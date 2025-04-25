На сайті Київради створили петицію з закликом звільнити керівника Молодого театру Білоуса і директора Департаменту культури

Колектив Молодого театру зареєстрував на сайті Київської міської ради петицію стосовно припинення повноважень директора-художнього керівника Андрія Білоуса та директора Департаменту культури КМДА Сергія Анжиняка. Це звернення з'явилося після того, як Білоус у березні повернувся на роботу після добровільного відсторонення на один місяць у зв'язку зі звинуваченнями в харасменті. Іще на початку скандалу колектив театру закликав Департамент культури звільнити Білоуса, але там відповіли, що потрібні інші правові підстави.

У тексті петиції її авторка, акторка Київського національного академічного Молодого театру Вікторія Ромашко, повідомила про відкриті свідчення десятків діячок театру про "роки системного зловживання владою, психологічного тиску та дій, які вони сприймають як сексуальні домагання з боку керівника театру Андрія Білоуса". Попри звернення, Білоус продовжує керувати театром, а Анжиняк, як керівник уповноваженого на кадрові рішення департаменту, "відмовляється діяти, попри надані йому законні підстави, висновки внутрішньої комісії та звернення колективу".

Ромашко навела висновки незалежної Комісії, створеної після звинувачень у харасменті. Зокрема, вона дійшла висновку, що:

Білоус використовував сексуалізовану лексику на репетиціях

допускав комунікації інтимного характеру з підлеглими

мав вплив на кадрові рішення, що створювало атмосферу залежності

частина актора повідомила про приватні інтимні повідомлення, спроби схиляння до інтимних стосунків і дії, які можуть мати ознаки сексуального насильства

На підставці цього Комісія рекомендувала Департаменту культури розглянути питання дострокового припинення контракту з Білоусом у зв'язку з втратою довіри.

"Білоус залишається на посаді, Колектив, який виступав із відкритою підтримкою постраждалих, продовжує працювати в атмосфері невизначеності. Частина заявниць повідомляє про емоційний тиск, страх, професійну вразливість", – йдеться у петиції.

Авторка вимагає негайного розірвання контракту з Андрієм Білоусом на підставі пункту про втрату довіри, а також – відставки або звільнення Сергія Анжиняка "за свідому бездіяльність".

Відсторонення і повернення Білоуса

У січні колишня студентка театрального університету імені Івана Карпенка-Карого Софія Сапожнік публічно повідомила про те, що під час навчання Білоус домагався її. Після цього зі схожими повідомленнями виступили й інші студентки, а також частина колективу Молодого театру.

На тлі звинувачень Білоуса відсторонили від викладання в університеті, але театр одразу не ухвалив рішення. Частина колективу (46 людей) звернулася з проханням звільнити його, але інша частина, більша (понад 90), цього не зробила. 5 лютого в КМДА повідомили, що підстав для відсторонення не знайшли.

Лише 10 лютого, після мітингу під КМДА, в Департаменті культури повідомили про відсторонення Білоуса на один місяць – період роботи Комісії, що мала встановити всі обставини звинувачень і поспілкуватися з працівниками театру і самим режисером. Комісія дійшла висновку, що Білоуса можна звільнити достроково на підставі пункту угоди про втрату довіри.

Але вже 14 березня він повернувся до роботи в театрі, що викликало обурення в частини колективу.

Вивченням усіх обставин справи займається поліція. Сам Білоус казав, що його "оголошують винним" не на підставі доказів, а через суспільний тиск.