Білоуса відсторонять від керування Молодим театром

Художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса відсторонять. Про це в КМДА повідомили за результатами зустрічі з ініціативною групою. Заяву зробили після мітингу під будівлями театру і адміністрації.

В адміністрації повідомили, що відсторонення необхідно, щоб об'єктивно і неупереджено розглянути обставини справи щодо неетичної поведінки, а також щоб створити умови для відкритого діалогу між усіма сторонами конфлікту. Окрім того, у театрі створять комісію, яка за потреби вживатиме належних заходів реагування.

"Міська влада займає принципову позицію: жодні прояви харасменту, дискримінації чи принизливого ставлення в закладах культури неприпустимі", – сказала заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

Нагадаємо, що 5 лютого в КМДА відмовилися відсторонювати Білоуса від посади керівника театру за браком підстав. До цього звернення до КМДА з вимогою відсторонити його на період слідства підписали 46 театралів, а понад 90 – не підписали.

Сьогодні стало відомо, що поліція зареєструвала провадження за статтею про сексуальне насильство на підставі звернень від колишніх студентів та адміністрації вищого навчального закладу – університету імені Карпенка-Карого. Від викладання в університеті Білоуса відсторонили раніше.

У коментарі hromadske Білоус сказав, що його "оголошують винним не на підставі доказів, а через суспільний тиск". Білоус також запевнив у відкритості до розслідування.

У січні колишня студентка університету імені Карпенка-Карого Софія Сапожнік зробила публічну заяву про домагання з боку Білоуса. Після цього зі схожими заявами виступили й інші студентки – зараз збирають їхні свідчення, аби подати їх до правоохоронних органів. За їхніми словами, Білоус, їхній викладач, писав їм повідомлення особистого характеру.