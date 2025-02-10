Білоуса відсторонять від керування Молодим театром

Художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса відсторонять. Про це в КМДА повідомили за результатами зустрічі з ініціативною групою. Заяву зробили після мітингу під будівлями театру і адміністрації.
В адміністрації повідомили, що відсторонення необхідно, щоб об'єктивно і неупереджено розглянути обставини справи щодо неетичної поведінки, а також щоб створити умови для відкритого діалогу між усіма сторонами конфлікту. Окрім того, у театрі створять комісію, яка за потреби вживатиме належних заходів реагування.
"Міська влада займає принципову позицію: жодні прояви харасменту, дискримінації чи принизливого ставлення в закладах культури неприпустимі", – сказала заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.
Нагадаємо, що 5 лютого в КМДА відмовилися відсторонювати Білоуса від посади керівника театру за браком підстав. До цього звернення до КМДА з вимогою відсторонити його на період слідства підписали 46 театралів, а понад 90 – не підписали.
Сьогодні стало відомо, що поліція зареєструвала провадження за статтею про сексуальне насильство на підставі звернень від колишніх студентів та адміністрації вищого навчального закладу – університету імені Карпенка-Карого. Від викладання в університеті Білоуса відсторонили раніше.
У коментарі hromadske Білоус сказав, що його "оголошують винним не на підставі доказів, а через суспільний тиск". Білоус також запевнив у відкритості до розслідування.
- У січні колишня студентка університету імені Карпенка-Карого Софія Сапожнік зробила публічну заяву про домагання з боку Білоуса. Після цього зі схожими заявами виступили й інші студентки – зараз збирають їхні свідчення, аби подати їх до правоохоронних органів. За їхніми словами, Білоус, їхній викладач, писав їм повідомлення особистого характеру.
- В університеті Білоуса відсторонили від викладання через звинувачення у сексуальних домаганнях.
- У коментарі виданню Hromadske Білоус зазначив, що подав заяву в поліцію і відмовився від коментарів на час слідства.
- Українські театри почали масово висловлювати підтримку своїм колегам, які постраждали від харасменту з боку художнього керівника.
- 5 лютого Департамент культури Київської міської державної адміністрації не знайшов підстав для відсторонення від посади художнього керівника столичного Молодого театру. Очільник департаменту Сергій Анжияк заявив, що контракт із Білоусом не може бути розірваний, адже КМДА не отримувала звернення від правоохоронних органів чи рішення слідчого судді.
- Крім того, схожі звинувачення торкнулися, зокрема, режисера Олександра Балабана. Його відсторонили від роботи в Київському національному університеті культури і мистецтв (КНУКіМ).
- У неетичній поведінці та психологічному насильстві звинувачують ще одного викладача університету Карпенка-Карого – актора Юрія Висоцького.