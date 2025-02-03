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Режисера Олександра Балабана відсторонили від роботи в КНУКіМ на тлі звинувачень у харасменті

Його звинуватили, зокрема, в сексуальних домаганнях і неетичних висловлюваннях.

Режисера Олександра Балабана відсторонили від роботи в КНУКіМ на тлі звинувачень у харасменті
Олександр Балабан
Фото: ACMODASI

Режисера Олександра Балабана відсторонили від роботи в Київському національному університеті культури і мистецтв (КНУКіМ). Це сталось після того, як щодо нього пролунали звинувачення в харасменті, зокрема в сексуальних домаганнях і неетичних висловлюваннях.

Про це повідомляє факультет кіно і телебачення КНУКіМ.

Керівництво факультету прийняло наступні рішення:

  • зʼясувати достовірність обставин, викладених в мережі
  • посилити контроль за дотриманням етичних норм учасниками освітнього процесу
  • фахівцями соціально-психологічного центру провести цикл тренінгів та вебінарів серед викладачів та студентів

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“Інформуємо, що з 03.02.2025 року Олександр Ілліч Балабан НЕ працює в університеті”, - підсумувало керівництво факультету.

  • Днями стало відомо, що викладача університету Карпенка-Карого та режисера "Молодого театру" Андрія Білоуса відсторонили від роботи у виші. Його звинувачували в сексуальних домаганнях та непристойних повідомленнях до студенток.

  • Актори Молодого театру подали колективну заяву до КМДА з підписами частини працівників з проханням усунути Білоуса з посади директора-художнього керівника на період розслідування повідомлень про сексуальні домагання. 

  • Актор Ілля Чопоров оприлюднив відео, на якому закликали встати тих із колективу, хто зіткнувся з домаганнями, небажаними дотиками, приниженнями та іншими формами переслідування. Значна частина людей у залі встала. 

  • Опісля харківський театр "Нафта" виступив із підтримкою постраждалих від домагань студентів національного університету імені Івана Карпенка-Карого. 

  • Його підтримала низка інших театрів, як-от Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, Національний театр імені Марії Заньковецької, Сумський національний театр ім. Щепкіна. 

  • Першою державною установою, яка озвучила свою позицію стосовно можливих домагань Білоуса, став львівський академічний драматичний театр у Львові. Пресслужба установи повідомила, що театр Лесі Українки підтримав ініціативну групу, яка збирає свідчення протиправних дій режисера Андрія Білоуса.

  • У неетичній поведінці та психологічному насильстві звинувачують ще одного викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого - актора Юрія Висоцького.
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