Режисера Олександра Балабана відсторонили від роботи в КНУКіМ на тлі звинувачень у харасменті

Його звинуватили, зокрема, в сексуальних домаганнях і неетичних висловлюваннях.

Режисера Олександра Балабана відсторонили від роботи в Київському національному університеті культури і мистецтв (КНУКіМ). Це сталось після того, як щодо нього пролунали звинувачення в харасменті, зокрема в сексуальних домаганнях і неетичних висловлюваннях.

Про це повідомляє факультет кіно і телебачення КНУКіМ.

Керівництво факультету прийняло наступні рішення:

зʼясувати достовірність обставин, викладених в мережі

посилити контроль за дотриманням етичних норм учасниками освітнього процесу

фахівцями соціально-психологічного центру провести цикл тренінгів та вебінарів серед викладачів та студентів

“Інформуємо, що з 03.02.2025 року Олександр Ілліч Балабан НЕ працює в університеті”, - підсумувало керівництво факультету.