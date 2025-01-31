Актори Молодого театру повідомили про колективну заяву до КМДА з проханням відсторонити Білоуса

Актори Молодого театру подали колективну заяву до КМДА з підписами частини працівників з проханням усунути Андрія Білоуса з посади директора-художнього керівника на період розслідування повідомлень про сексуальні домагання.

Відповідну заяву опублікував актор Ілля Чопоров. Він додав до допису відео, на якому закликали встати тих із колективу, хто зіткнувся з домаганнями, небажаними дотиками, приниженнями та іншими формами переслідування.

Значна частина людей у залі встала.

"Час змінився, але деякі люди, на жаль, ні. Більша частин з нас знає правду і зробить все, щоб справедливо розслідування поставило крапку", – йдеться дописі Чопорова.

Чопоров у 2020 році закінчив курс Білоуса в університеті імені Карпенка-Карого, працює в Молодому театрі.