Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
Феномен Забарного: ним цікавляться кращі клуби світу, а він навіть не дивиться футбол
Феномен Забарного: ним цікавляться кращі клуби світу, а він навіть не дивиться футбол
​Справа генералів. Вибіркове правосуддя в ручному режимі
​Справа генералів. Вибіркове правосуддя в ручному режимі
У Сумах "шахед" влучив у багатоповерховий будинок. Загинули 9 людей, є поранені (оновлено)
У Сумах "шахед" влучив у багатоповерховий будинок. Загинули 9 людей, є поранені (оновлено)
Регламентний комітет Верховної Ради рекомендував відсторонити Порошенка від пленарних засідань до вересня
Регламентний комітет Верховної Ради рекомендував відсторонити Порошенка від пленарних засідань до вересня
У Вашингтоні поблизу аеропорту імені Рейгана пасажирський літак зіткнувся з гелікоптером. Загинули десятки людей (оновлено)
У Вашингтоні поблизу аеропорту імені Рейгана пасажирський літак зіткнувся з гелікоптером. Загинули десятки людей (оновлено)
Що відомо про китайський ШІ DeepSeek і чому його сенсаційний успіх може виявитися результатом крадіжки
Що відомо про китайський ШІ DeepSeek і чому його сенсаційний успіх може виявитися результатом крадіжки
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
ГоловнаКультура

Актори Молодого театру повідомили про колективну заяву до КМДА з проханням відсторонити Білоуса

Відповідну заяву опублікував актор Ілля Чопоров.

Актори Молодого театру повідомили про колективну заяву до КМДА з проханням відсторонити Білоуса
Андрій Білоус
Фото: надано автором

Актори Молодого театру подали колективну заяву до КМДА з підписами частини працівників з проханням усунути Андрія Білоуса з посади директора-художнього керівника на період розслідування повідомлень про сексуальні домагання. 

Відповідну заяву опублікував актор Ілля Чопоров. Він додав до допису відео, на якому закликали встати тих із колективу, хто зіткнувся з домаганнями, небажаними дотиками, приниженнями та іншими формами переслідування. 

Значна частина людей у залі встала. 

"Час змінився, але деякі люди, на жаль, ні. Більша частин з нас знає правду і зробить все, щоб справедливо розслідування поставило крапку", – йдеться дописі Чопорова. 

Чопоров у 2020 році закінчив курс Білоуса в університеті імені Карпенка-Карого, працює в Молодому театрі. 

  • Цього місяця колишня студентка університету імені Карпенка-Карого Софія Сапожнік зробила публічну заяву про домагання з боку Білоуса. Після цього зі схожими заявами виступили й інші студентки – зараз збирають їхні свідчення, аби подати їх до правоохоронних органів. За їхніми словами, Білоус, їхній викладач, писав їм повідомлення особистого характеру. 
  • На тлі скандалу Білоуса відсторонили від роботи в університеті. 
  • На підтримку потерпілих від домагань виступили львівський академічний драматичний театр та Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра. 
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies