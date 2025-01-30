Повторний розгляд справи Вайнштейна розпочнеться 15 квітня

Повторний розгляд справи американського кінопродюсера Гарві Вайнштейна розпочнеться 15 квітня, пишуть CBS News з посиланням на рішення судді.

Зазначимо, 72-річний Вайнштейн виступив у суді з проханням перенести дату судового засідання.

“Я перебуваю в серйозній надзвичайній ситуації. Я прошу суд перенести засідання на швидшу дату”, ‒ заявив кіномагнат. Він додав, що хоче "якомога швидше вибратися з цієї пекельної діри".

Вайнштейн перебуває під вартою у в’язниці на острові Райкерс з минулого року після того, як Апеляційний суд Нью-Йорка скасував його вирок у справі про зґвалтування у 2020 році. Його адвокат каже, що Вайнштейн має лейкемію та низку інших проблем зі здоров'ям.

“Щодня у тюрмі Райкерс, для мене загадка, як я все ще ходжу. Я тримаюся, тому що хочу справедливості для себе і хочу, аби це закінчилося”, ‒ сказав Вайнштейн у суді.

У 2020 році присяжні в Нью-Йорку визнали Вайнштейна винним у сексуальному насильстві над помічницею в 2006 році і зґвалтуванні актриси-початківця в 2013 році. Чоловіка засудили до 23 років ув'язнення.

Після цього вищий суд штату ухвалив, що суддя на початковому судовому розгляді не повинен був допускати свідчень обвинувачів, які не були безпосередньо залучені до обвинувачення.

Ще в жовтні суддя задовольнив клопотання прокуратури про об'єднання повторного судового розгляду з новим обвинуваченням, яке було висунуто проти Вайнштейна. Йдеться про примус до орального сексу іншої жінки у готелі Мангеттена у 2006 році.

Офіс окружного прокурора Мангеттена заявив, що жінка виступила за кілька днів до початку першого судового засідання у справі Вайнштейна, але не була частиною справи. Прокурори заявили, що вирішили переглянути її звинувачення після того, як початковий обвинувальний вирок було відхилено.

Вайнштейну також загрожує 16-річний термін у справі про зґвалтування у 2022 році у Лос-Анджелесі.