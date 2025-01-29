Суд заблокував указ Трампа про припинення виплати грантів

Суд в столичному Окрузі Колумбія постановив зупинити дію виконавчого указу президента США Дональда Трампа щодо замороження виплати близько 3 трильйонів доларів погоджених державою грантів та позик неурядовим організаціям.

Як пише The New York Times, суддя Лорен Аліхан стала на бік групи активістів "Демократія вперед", які подали позов на федеральному рівні, стверджуючи, що дії нового президента порушують першу поправку до конституції щодо свободи слова та адміністративне законодавство.

До 3 лютого діятиме тимчасова заборона на застосування указу, після чого суд повинен ухвалити остаточне рішення, чи має Дональд Трамп право заморожувати грантову допомогу.

У Білому домі поки не прокоментували судову постанову. Раніше там стверджували, що указ президента не призведе до проблем у ключових галузях, проте лікарі почали скаржитися, що не можуть отримати доступ до програми Medicaid.