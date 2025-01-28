Трамп вважає китайський штучний інтелект DeepSeek "тривожним дзвіночком"

Китайський штучний інтелект DeepSeek, який вчора обвалив Уолл-стріт, може стати викликом для американських технокомпаній, вважає президент Дональд Трамп. У понеділок додаток цього ШІ, який випустили лише минулого тижня, став найбільш завантажуваним в App Store, пише The Guardian.
Схоже, що він конкурує з американськими моделями, як ChatGPT, але при цьому є значно дешевшим. Трамп на зустрічі республіканців Палати представників цього понеділка сказав, що читав про Китай і деякі його компанії, "які винайшли швидший метод ШІ, який менш дорогий".
"Якщо це правда – а ніхто насправді не знає, чи це так – я вважаю це позитивним. Ви не будете витрачати так багато, але отримуватиме такий самий результат", – сказав він.
Однак визнав, що додаток "має стати тривожним дзвіночком для наших галузей, що нам потрібно зосередитися на конкуренції, щоб перемогти".
Трамп вважає, що США мають найкращих науковців в усьому світі.
- Акції технологічних компаній на Уолл-стріт втратили у понеділок приблизно 1 трильйон доларів після прогресу китайського стартапу зі штучного інтелекту DeepSeek.
- DeepSeek — це китайська компанія, що спеціалізується на розробці штучного інтелекту, заснована в 2023 в місті Ханчжоу. Компанія створила сімейство великих мовних моделей, Модель R1, презентована минулого тижня, була розроблена всього за два місяці з бюджетом лише $6 млн, при тому, що навчання останньої великої моделі штучного інтелекту компанії Meta коштувало 60-70 мільйонів доларів.
- Керівник українського Центуріях протидії дезінформації Андрій Коваленко попередив, що DeepSeek може допомагати Китаю збирати інформацію про користувачів.