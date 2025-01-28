Трамп вважає китайський штучний інтелект DeepSeek "тривожним дзвіночком"

Китайський штучний інтелект DeepSeek, який вчора обвалив Уолл-стріт, може стати викликом для американських технокомпаній, вважає президент Дональд Трамп. У понеділок додаток цього ШІ, який випустили лише минулого тижня, став найбільш завантажуваним в App Store, пише The Guardian.

Схоже, що він конкурує з американськими моделями, як ChatGPT, але при цьому є значно дешевшим. Трамп на зустрічі республіканців Палати представників цього понеділка сказав, що читав про Китай і деякі його компанії, "які винайшли швидший метод ШІ, який менш дорогий".

"Якщо це правда – а ніхто насправді не знає, чи це так – я вважаю це позитивним. Ви не будете витрачати так багато, але отримуватиме такий самий результат", – сказав він.

Однак визнав, що додаток "має стати тривожним дзвіночком для наших галузей, що нам потрібно зосередитися на конкуренції, щоб перемогти".

Трамп вважає, що США мають найкращих науковців в усьому світі.