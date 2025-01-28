Мер Рафаху закликає переміщених осіб не повертатися у місто, бо “це досі небезпечно”

Мер міста Рафах Ахмед аль-Суфі на півдні Смуги Гази закликає переміщених цивільних осіб не повертатися на територію міста, оскільки це досі “надзвичайно небезпечно”, пише The Guardian.

Згідно з умовами хиткої угоди про припинення вогню між ХАМАС та Ізраїлем, яка набула чинності 19 січня, ізраїльські війська вийшли з центру Рафаху.

Проте аль-Суфі закликав переміщених палестинців, які прагнуть повернутися до зруйнованого міста, бути обережними, оскільки ізраїльські солдати залишаються дислокованими вздовж Філадельфійського коридору – ділянки землі довжиною 14 км уздовж кордону Гази та Єгипту.

Ізраїльські військові попередили, що цивільні особи мають триматися подалі від території в межах 700 метрів від кордону, позначивши її як “червону зону”.

Мер Рафаха сказав Al Jazeera, що місто залишається “надзвичайно небезпечним” навіть за межами цієї визначеної зони, заявивши, що вона матиме такий статус до повного виведення ізраїльських військ. Особливо спустошеними та позбавленими елементарних умов для життя є центральні та південні райони міста.

“Доступ до південної частини міста біля осі кордону недоступний. Хоча північно-західні, північні та східні райони є відносно безпечнішими через віддаленість від осі, вони все ще вразливі для вогневої потужності Ізраїлю”, ‒ сказав він.