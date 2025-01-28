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Мер Рафаху закликає переміщених осіб не повертатися у місто, бо “це досі небезпечно”

Ізраїльські солдати залишаються дислокованими вздовж Філадельфійського коридору – ділянки землі довжиною 14 км уздовж кордону Гази та Єгипту.

Мер Рафаху закликає переміщених осіб не повертатися у місто, бо “це досі небезпечно”
Рафах на півдні Смуги Гази, 22 січня 2025 року
Фото: EPA/UPG

Мер міста Рафах Ахмед аль-Суфі на півдні Смуги Гази закликає переміщених цивільних осіб не повертатися на територію міста, оскільки це досі “надзвичайно небезпечно”, пише The Guardian.

Згідно з умовами хиткої угоди про припинення вогню між ХАМАС та Ізраїлем, яка набула чинності 19 січня, ізраїльські війська вийшли з центру Рафаху.

Проте аль-Суфі закликав переміщених палестинців, які прагнуть повернутися до зруйнованого міста, бути обережними, оскільки ізраїльські солдати залишаються дислокованими вздовж Філадельфійського коридору – ділянки землі довжиною 14 км уздовж кордону Гази та Єгипту.

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Ізраїльські військові попередили, що цивільні особи мають триматися подалі від території в межах 700 метрів від кордону, позначивши її як “червону зону”.

Мер Рафаха сказав Al Jazeera, що місто залишається “надзвичайно небезпечним” навіть за межами цієї визначеної зони, заявивши, що вона матиме такий статус до повного виведення ізраїльських військ. Особливо спустошеними та позбавленими елементарних умов для життя є центральні та південні райони міста.

“Доступ до південної частини міста біля осі кордону недоступний. Хоча північно-західні, північні та східні райони є відносно безпечнішими через віддаленість від осі, вони все ще вразливі для вогневої потужності Ізраїлю”, ‒ сказав він.

  • Невпинні ізраїльські бомбардування під час війни знищили більшу частину південного міста Рафах, де понад мільйон переміщених палестинців і більшість міжнародних гуманітарних працівників сховалися під час першої половини нападу на анклав. 
  • Потім місто спорожніло. Під час наступних ізраїльських атак було зруйновано багато будинків і магазинів, серйозно пошкоджено медичні заклади, системи водопостачання та електропостачання. Ізраїльські військові заявили, що завдали цілеспрямованих ударів по терористах ХАМАСу.
  • Вчора палестинці почали повертатися на північ Смуги Гази після того, як Ізраїль заявив, що цього тижня було досягнуто угоди про звільнення ХАМАС шістьох заручників. Понад 200 тисяч переміщених осіб повернулися на північ анклаву пішки протягом двох годин після відкриття пунктів пропуску у коридорі Нецарім.
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