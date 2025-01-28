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Президент Сербії закликав до зміни половини міністрів, щоб “заспокоїти” протести

Десятки тисяч студентів і прихильників опозиції вчора заблокували частину центру Белграда. Вони звинувачують владу у корупції під час ремонтних робіт на станції у Новому Саді.

Президент Сербії закликав до зміни половини міністрів, щоб “заспокоїти” протести
Фото: EPA/UPG

Президент Сербії Александар Вучич закликав до заміни щонайменше половини міністрів уряду, намагаючись “розрядити” майже три місяці протестів, спровокованих обвалом даху на залізничній станції, унаслідок якого загинуло торік у листопаді 14 осіб.

Про це пише Bloomberg.

Гнів через cмертельний інцидент у північному місті Новий Сад переріс у повноцінний рух проти президента та його керівної Прогресивної партії. Десятки тисяч студентів і прихильників опозиції заблокували частину центру Белграда в понеділок. Протест став одним із найбільших мітингів після листопадової події.

Блокада столиці завершилася, як і планувалося, у вівторок вранці, але кілька студентів отримали поранення, повідомив регіональний мовник N1. Відомо, що група прихильників Вучича зіткнулася з активістами, які закликали до проведення нового мітингу в суботу.

Протести стали найбільшим викликом за останні роки для Вучича, лідера, який намагався збалансувати інтереси Сербії між Росією та Європейським Союзом. Він заявив, що вуличні акції вже завдають шкоди економіці, навіть спричинивши незначне зниження іноземних інвестицій у січні проти минулого року.

Студенти та опозиційні групи звинуватили владу в нехтуванні та корупції під час ремонтних робіт на станції, яка відкрили за кілька місяців до обвалу. Протестувальники вимагають негайного покарання всіх, хто брав участь у реконструкції станції. Однак одинадцять арештів та дві відставки міністрів у листопаді не змогли заспокоїти громадськість.

Вучич наполягає, що усі вимоги протестувальників виконали, включно зі збільшенням фінансування вищої освіти та повне розкриттям всіх документів про ремонт станції.

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Раніше у січні президент заявив, що піде у відставку, якщо програє національний референдум з приводу його роботи як лідера країни. Цей крок більшість опозиційних партій назвали політичним прийомом. Він також звинуватив лідерів протесту у фінансуванні акцій іноземними агентами з метою дестабілізації Сербії.

Вучич відхилив вимоги протестувальників про “перехідний” уряд безпартійних експертів та активістів, заявивши, що владу не можна передати без належних виборів. Він зараз відбуває свій другий та останній термін на посаді президента. Вучич пообіцяв не вносити поправки до конституції для зняття обмеження на кількість президентських термінів.

Фото: EPA/UPG

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