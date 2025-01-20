У Південній Кореї затримали 90 прихильників відстороненого президента, які штурмували суди

Вік затриманих – від підліткового і до 70 років.

У Південній Кореї затримали 90 людей у зв’язку з заворушеннями у Західному окружному суді та Конституційному суді Сеула під час протестів проти арешту відстороненого від посади президента Юн Сок Йоля.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Агентство столичної поліції Сеула (SMPA).

Зазначається, що поліція спочатку запросить ордер на арешт 66 із 90 затриманих. П’ятеро з них вже пройшли відповідне судове слухання 20 січня.

У поліції розповіли, що із 66 затриманих 46 звинувачуються в штурмі Західного окружного суду Сеула після того, як той видав ордер на арешт Юна. Інші 10 людей звинувачуються у блокуванні автомобіля з прокурорами і слідчими, які ведуть справу Юна. Ще стількох же людей обвинувачують у тому, що вони намагалися прорватись на територію суду або у нападі на поліцейських.

Вік затриманих – від підліткового і до 70 років, а понад половина - 20-30 років, зазначили в SMPA. У поліції пообіцяли домагатися для порушників "суворого покарання за всі протиправні дії".