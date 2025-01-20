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У Південній Кореї затримали 90 прихильників відстороненого президента, які штурмували суди

Вік затриманих – від підліткового і до 70 років.

У Південній Кореї затримали 90 прихильників відстороненого президента, які штурмували суди
Заворушення в Кореї
Фото: EPA/UPG

У Південній Кореї затримали 90 людей у зв’язку з заворушеннями у Західному окружному суді та Конституційному суді Сеула під час протестів проти арешту відстороненого від посади президента Юн Сок Йоля.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Агентство столичної поліції Сеула (SMPA).

Зазначається, що поліція спочатку запросить ордер на арешт 66 із 90 затриманих. П’ятеро з них вже пройшли відповідне судове слухання 20 січня.

У поліції розповіли, що із 66 затриманих 46 звинувачуються в штурмі Західного окружного суду Сеула після того, як той  видав ордер на арешт Юна. Інші 10 людей звинувачуються у блокуванні автомобіля з прокурорами і слідчими, які ведуть справу Юна. Ще стількох же людей обвинувачують у тому, що вони намагалися прорватись на територію суду або у нападі на поліцейських.

Вік затриманих – від підліткового і до 70 років, а понад половина -  20-30 років, зазначили в SMPA. У поліції пообіцяли домагатися для порушників "суворого покарання за всі протиправні дії".

  • Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив в країні воєнний стан, назвавши опозицію "антидержавною силою" і заявив, що він діє, щоб захистити країну від "загроз" з боку Північної Кореї. Військові після цього заявили, що діяльність парламенту і політичних партій буде заборонена і здійснили спробу увійти до будівлі парламенту.
  • 19 січня сотні прихильників Юна після продовження терміну його утримання під вартою увірвалися в будівлю суду в Сеулі, розбиваючи вікна, двері й меблі.
  • Раніше, 15 січня, слідчі державного антикорупційного агентства Південної Кореї з другої спроби заарештували  Юна за звинуваченням у заколоті і відвезли його на допит. Третього січня слідчі не змогли виконати ордер на арешт, оскільки їм протистояла служба безпеки відстороненого від влади президента.
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