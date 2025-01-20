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У Колумбії через провал мирних переговорів загинули щонайменше 80 осіб

Також є 20 поранених, а трьох людей викрали. 

У Колумбії через провал мирних переговорів загинули щонайменше 80 осіб
Поліція Колумбії (ілюстративне фото)
Фото: telesurenglish.net

На північному сході Колумбії понад 80 людей загинули та тисячі евакуювалися після невдалих спроб уряду провести мирні переговори з Армією національного визволення (ELN). Напади сталися в кількох містах, розташованих у регіоні Кататумбо поблизу кордону з Венесуелою. 

Як пише CNN, влада Колумбії вимагала від ELN припинити напади і дозволити надати регіону гуманітарну допомогу. До відправки у регіон готові 10 тонн продуктів харчування та гігієнічних наборів приблизно для 5000 людей у громадах Оканья та Тібу.  

Двадцять людей отримали поранення. Серед жертв є представник влади та семеро людей, які намагалися підписати мирну угоду. Викрадені щонайменше три людини, які брали участь у мирних переговорах.

Уряд Колумбії та партизанське угруповання ELN домовилися про шестимісячне припинення вогню, і напад стався після того, як Колумбія призупинила мирні переговори з Армією національного визволення у п'ятницю, вдруге за менш ніж рік.

ELN зіткнулося в Кататумбо з колишніми членами Революційних збройних сил Колумбії (FARC), партизанського угруповання, яке розпалося після підписання мирної угоди в 2016 році з урядом Колумбії. Вони борються за контроль над стратегічним прикордонним регіоном, де є плантації листя коки.

Військові Колумбії кажуть, що влада зміцнює гуманітарний коридор між Тібу та Кукутою для безпечного проходу тих, хто змушений покинути свої домівки. Ткож розгорнули спецвійська у містах і високим ризиком насильства. 

ELN п'ять разів намагалася домовитися про мирну угоду з урядом президента Густаво Петро, але переговори провалилися через спалахи насильства. Серед вимог ELN – визнати їх організацією політичних повстанців,але, за словами критиків, наразі це ризиковано. 

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