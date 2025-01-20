Дональд Трамп на мітингу у Вашингтоні, 19 січня 2025 року

Обраний президент США Дональд Трамп пісня набуття повноважень глави держави віддасть наказ посилити протиракетну оборону країни та створити свій “Залізний купол” над усією країною.

Про це Трамп заявив під час виступу в неділю у Вашингтоні на “Мітингу перемоги”, пише Укрінформ.

“Я накажу нашій армії розпочати будівництво великого “Залізного купола”, протиракетного щита, який буде повністю виготовлений у Сполучених Штатах”, ‒ оголосив республіканець.

Він також пообіцяв негайно “привести до тями” американську армію та зробити її такою, якою вона була раніше.

Система протиракетної оборони “Залізний купол” існує на озброєнні в Ізраїлі. Вона здатна перехоплювати та знищувати ракети малої дальності, які запускаються із територій сусідніх держав. Водночас для перехоплення ракет середнього й далекого радіусу дії, які запускаються по балістичній траєкторії, Ізраїль використовує інші системи, зокрема THAAD американського виробництва.

Під час мітингу Трамп також заявив, що угода між Ізраїлем та ХАМАСом досягнули через те що він виграв вибори президента Сполучених Штатів торік у листопаді.