У Кореї звільнили генералів, яких підозрюють у причетності до введення воєнного стану

У Південній Кореї в понеділок офіційно звільнили чотирьох старших командирів, підозрюваних в участі у короткостроковому введенні воєнного стану президентом Юн Сук Йолем.

Про це пише Yonhap.

Рішення, ухвалене дисциплінарними комітетами міністерства оборони та армії стосується голови Командування контррозвідки оборони генерал-лейтенанта Єо Ін Хюна, голови Розвідувального командування оборони генерал-майора Мун Санг Хо, голови Головного управління оборони столиці генерал-лейтенанта Лі Чжин Ву і начальника армійського командування спеціальних військових дій генерал-лейтенанта Квак Чон Кеуна.

Командирів підозрюють в участі в операціях із запровадження воєнного стану 3 грудня.

Очікується, що рішення набуде чинності у вівторок, коли міністерство офіційно повідомить чотирьох командувачів про це.

Також наразі розглядають можливі дисциплінарні заходи щодо начальника штабу армії генерала Пак Ан-Су, який був який був головкомом під час нетривалого воєнного стану. Його відсторонили від обов'язків у грудні минулого року.