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У Кореї звільнили генералів, яких підозрюють у причетності до введення воєнного стану

Загалом звільнили чотирьох старших командирів, а звільнення ще одного розглядають. 

У Кореї звільнили генералів, яких підозрюють у причетності до введення воєнного стану
Конституційний суд Південної Кореї, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

У Південній Кореї в понеділок офіційно звільнили чотирьох старших командирів, підозрюваних в участі у короткостроковому введенні воєнного стану президентом Юн Сук Йолем. 

Про це пише Yonhap.

Рішення, ухвалене дисциплінарними комітетами міністерства оборони та армії стосується голови Командування контррозвідки оборони генерал-лейтенанта Єо Ін Хюна, голови Розвідувального командування оборони генерал-майора Мун Санг Хо, голови Головного управління оборони столиці генерал-лейтенанта Лі Чжин Ву і начальника армійського командування спеціальних військових дій генерал-лейтенанта Квак Чон Кеуна. 

Командирів підозрюють в участі в операціях із запровадження воєнного стану 3 грудня.

Очікується, що рішення набуде чинності у вівторок, коли міністерство офіційно повідомить чотирьох командувачів про це.

Також наразі розглядають можливі дисциплінарні заходи щодо начальника штабу армії генерала Пак Ан-Су, який був який був головкомом під час нетривалого воєнного стану. Його відсторонили від обов'язків у грудні минулого року. 

  • Суд Сеула продовжив арешт відстороненого президента Юн Сук Йоля. Раніше його відсторонили від посади через його невдалу спробу ввести воєнний стан минулого місяця. 
  • 15 січня його арештували, він сам вийшов із своєї резиденції. 
  • Перед цим глава служби безпеки президента Південної Кореї Пак Чон Чжун подав у відставку.
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