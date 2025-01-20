У Кореї звільнили генералів, яких підозрюють у причетності до введення воєнного стану

У Південній Кореї в понеділок офіційно звільнили чотирьох старших командирів, підозрюваних в участі у короткостроковому введенні воєнного стану президентом Юн Сук Йолем.
Про це пише Yonhap.
Рішення, ухвалене дисциплінарними комітетами міністерства оборони та армії стосується голови Командування контррозвідки оборони генерал-лейтенанта Єо Ін Хюна, голови Розвідувального командування оборони генерал-майора Мун Санг Хо, голови Головного управління оборони столиці генерал-лейтенанта Лі Чжин Ву і начальника армійського командування спеціальних військових дій генерал-лейтенанта Квак Чон Кеуна.
Командирів підозрюють в участі в операціях із запровадження воєнного стану 3 грудня.
Очікується, що рішення набуде чинності у вівторок, коли міністерство офіційно повідомить чотирьох командувачів про це.
Також наразі розглядають можливі дисциплінарні заходи щодо начальника штабу армії генерала Пак Ан-Су, який був який був головкомом під час нетривалого воєнного стану. Його відсторонили від обов'язків у грудні минулого року.
- Суд Сеула продовжив арешт відстороненого президента Юн Сук Йоля. Раніше його відсторонили від посади через його невдалу спробу ввести воєнний стан минулого місяця.
- 15 січня його арештували, він сам вийшов із своєї резиденції.
- Перед цим глава служби безпеки президента Південної Кореї Пак Чон Чжун подав у відставку.