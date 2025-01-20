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​У Казані повідомляють про атаку дронів на авіазавод, що виробляє бомбардувальники

Імовірно, пошкоджений один із резервуарів на території заводу. 

​У Казані повідомляють про атаку дронів на авіазавод, що виробляє бомбардувальники
Російські Ту-160 на аеродромі 'Енгельс'
Фото: defence-ua.com

У Казані повідомляють про атаку дронів на авіазавод ім. Горбунова, що виробляє бомбардувальники Ту-160. 

Про це пише Astra та Оперативний ЗСУ.

Повідомляють, що один із безпілотників потрапив у порожній резервуар на території заводу. Після удару на місці почалась пожежа.

Ввели обмеження на польоти в аеропортах Нижньокамська, Казані та Іжевська.

Імовірне ураження дроном резервуару Казанського заводу
Фото: Astra
Імовірне ураження дроном резервуару Казанського заводу

Казанський авіаційний завод імені С. П. Горбунова є філією ПАТ "Туполєв", одного із найбільших підприємств авіаційної промисловості Російської Федерації. Підприємство засноване в 1932 році в Казані і виробляє стратегічні бомбардувальники Ту-160, а також цивільні лайнери Ту-204. Знаходиться у східній частині Авіабудівного району Казані. Поруч розташований заводський аеродром «Борисоглебський».

У грудні 2023 року завод потрапив під санкції країн Євросоюзу, оскільки він виготовляє і ремонтує стратегічні ракетоносці Ту-160 і дальні бомбардувальники Ту-22М3М/Ту-22М3, які використовуються російськими ВПС в ході агресивної війни проти України.

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