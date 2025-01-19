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Унаслідок атаки дронів на Київщину пошкоджено будинки та авто

Постраждалих серед населення немає. 

Унаслідок атаки дронів на Київщину пошкоджено будинки та авто
Робота мобільної вогневої групи ДФТГ на Київщині
Фото: Макс Требухов

Унаслідок сьогоднішньої атаки ворожих безпілотників на Київську область пошкоджено будівлі та автомобілі.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Микола Калашник.

За його словами, в одному із населених пунктів уламками збитої цілі пошкоджена приватна будівля та 2 легкові автомобілі. 

Пошкодження споруди незначні – посічено фасад та вибиті вікна. 

Постраждалих серед населення немає. 

“Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено”, ‒ зазначив очільник ОВА.

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Вчора внаслідок падіння уламків збитих ворожих безпілотників у Київській області пошкоджені три приватні будинки, дві господарчі будівлі і чотири автомобілі.

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