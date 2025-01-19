Унаслідок атаки дронів на Київщину пошкоджено будинки та авто

Унаслідок сьогоднішньої атаки ворожих безпілотників на Київську область пошкоджено будівлі та автомобілі.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Микола Калашник.
За його словами, в одному із населених пунктів уламками збитої цілі пошкоджена приватна будівля та 2 легкові автомобілі.
Пошкодження споруди незначні – посічено фасад та вибиті вікна.
Постраждалих серед населення немає.
“Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено”, ‒ зазначив очільник ОВА.
Вчора внаслідок падіння уламків збитих ворожих безпілотників у Київській області пошкоджені три приватні будинки, дві господарчі будівлі і чотири автомобілі.