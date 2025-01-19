Окупанти на ТОТ Запоріжжя створили фейкове "козацьке товариство"

Росіяни, намагаючись привласнити чужу історію, зареєстрували на ТОТ Запорізької області перше "Приазовське хутірське козацьке товариство".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Ще минулого року російська окупаційна адміністрація призначила перших так званих отаманів, які очолили перші козацькі осередки на ТОТ. Проте всі ці осередки ж бутафорією, адже там крім "отаманів" немає учасників", — ідеться у повідомленні.

Тим не менш росіяни офіційно зареєстрували одне з таких обʼєднань, створивши так зване "Приазовське хутірське козацьке товариство", яке очолив неодноразово судимий Віктор Пляшка.

У спротиві додають, що всі ці "бандформування, які росіяни намагаються легалізувати під видом "козаків", не мають ніякого відношення до козацького спадку. Це лише типова російська технологія привласнення та паплюження чужої історії".