Головне за ніч та ранок неділі, 19 січня: майже 200 боєзіткнень, бої на Новопавлівському напрямку, припинення вогню у Смузі Гази

Нічна повітряна атака, 199 бойових зіткнень, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 199 боєзіткнень.

98 з них на Покровському напрямку.

19 ворожих атак Сили оборони відбили на Новопавлівському напрямку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Великої Новосілки.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, дві станції ППО, один пункт управління, один склад ПММ, одну станцію РЕБ та ще шість інших важливих цілей противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1580 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 818 740 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 19 січня РФ атакувала Україну 61-м ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Брянськ, Орел (Росія).

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 43-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській та Миколаївській областях", — ідеться у повідомленні Повітряних Сил.

15 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Російська армія намагається вести наступ на позиції Сил оборони на Новопавлівському напрямку з метою блокування населеного пункту Велика Новосілка, повідомляє ОСУВ "Хортиця".

У результаті вогневого впливу біля Великої Новосілки знищені два ворожі танки та п’ять бронемашин противника. Попри численні втрати особового складу, ворог продовжує штурмові дії на околицях населеного пункту.

"Воїни Сил оборони ведуть виснажливі оборонні бої", — зазначили в ОСУВ "Хортиця".

Більше інформації – в новині.

Після того, як ХАМАС передав список перших заручників, яких мають звільнити 19 січня, Ізраїль офіційно оголосив про початок припинення вогню у Смузі Гази, інформує Times of Israel.

ХАМАС передав список заручників, яких планує звільнити сьогодні. У зв'язку з цим Ізраїль офіційно заявив, що припинення вогню у Смузі Гази набуде чинності об 11:15 за місцевим часом.

Спочатку припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом у Смузі Гази мало початися у неділю о 08:30 за місцевим часом. Однак, армія оборони Ізраїлю заявила, що продовжує завдавати ударів по об'єктах терористів через те, що ХАМАС затягує передачу списку імен трьох заручниць, яких мають звільнити сьогодні.

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