У передмісті Херсона чоловік підірвався на міні на зупинці громадського транспорту

В Антонівці, що в передмісті Херсона, на російській міні підірвався місцевий житель. Він у тяжкому стані.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Поблизу автобусної зупинки 59-річний чоловік наступив на протипіхотну міну "пелюстка". Внаслідок детонації він дістав вибухову травму і травматичну ампутацію стопи", — ідеться у повідомленні.

Потерпілого госпіталізували. Він — у тяжкому стані.