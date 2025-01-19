У передмісті Херсона чоловік підірвався на міні на зупинці громадського транспорту

В Антонівці, що в передмісті Херсона, на російській міні підірвався місцевий житель. Він у тяжкому стані.
Про це інформує Херсонська ОВА.
"Поблизу автобусної зупинки 59-річний чоловік наступив на протипіхотну міну "пелюстка". Внаслідок детонації він дістав вибухову травму і травматичну ампутацію стопи", — ідеться у повідомленні.
Потерпілого госпіталізували. Він — у тяжкому стані.
- Раніше в ОВА попереджали, що росіяни дистанційно мінують протипіхотними мінами-пелюстками територію Херсонської громади, найбільше страждають вулиці, парки і сквери, які знаходяться ближче до річки Дніпро.