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У передмісті Херсона чоловік підірвався на міні на зупинці громадського транспорту

Потерпілий у тяжкому стані.

У передмісті Херсона чоловік підірвався на міні на зупинці громадського транспорту
Фото: Google Maps

В Антонівці, що в передмісті Херсона, на російській міні підірвався місцевий житель. Він у тяжкому стані.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Поблизу автобусної зупинки 59-річний чоловік наступив на протипіхотну міну "пелюстка". Внаслідок детонації він дістав вибухову травму і травматичну ампутацію стопи", — ідеться у повідомленні. 

Потерпілого госпіталізували. Він — у тяжкому стані. 

  • Раніше в ОВА попереджали, що росіяни дистанційно мінують протипіхотними мінами-пелюстками територію Херсонської громади, найбільше страждають вулиці, парки і сквери, які знаходяться ближче до річки Дніпро.
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